Çin’in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo uçağında 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişi Ankara’ya geldi.

\u00c7in\u2019in Wuhan kentinden A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli kargo u\u00e7a\u011f\u0131nda 32 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131, 6 Azerbaycan, 3 G\u00fcrcistan ve 1 Arnavutluk vatanda\u015f\u0131 olmak \u00fczere 42 ki\u015fi Ankara\u2019ya geldi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmlerPARTNERAilesi uyard\u0131: Biraz yava\u015fla!\u00c7ok \u00f6nemli koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131klamas\u0131!
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