Çin'in Yangzı Nehri'ndeki balık popülasyonu yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

PEKİN (AA) - Çin'de Yangzı Nehri'ndeki balık popülasyonlarının aşırı avlanma, sanayileşme ve şehirleşme nedenlerinden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, Yangzı Nehri'ndeki balık popülasyonlarının aşırı avlanma, şehirleşme, gemicilik sanayisinin etkisi altında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Yangzı Nehri'ndeki Çin kılıç balığı türünün 2005-2010'da yok olduğunun düşünüldüğü aktarılan haberde nehirde yaşayan yunus türünün de birkaç yıl önce yok olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 500 kilogram ağırlığa ve 7 metre uzunluğa kadar ulaşabilen Çin kılıç balığının 125 milyon yıllık bir tür olduğu tahmin ediliyor. Balığa uzun geçmişinden dolayı "yaşayan fosil" de deniyor.

Nehirdeki türlerden Mersin balığının da son 3 yılda doğal şekilde üremediği aktarılırken, başta tirsi balığı olmak üzere bazı türlerin de yıllardır görülmediği ifade edildi.

Diğer yandan Doğu Çin Denizi'nde yıllık 130 bin ton üretimle Çin balık pazarının önemli unsurlarından biri olan sarı şarlatan balığının da yok olma tehlikesiyle karşılaştığı vurgulandı.