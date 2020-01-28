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Çin'in yeni tip koronavirüs salgını altındaki eyaleti Hubey'e sağlık personeli takviyesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

Son 4 günde takviye edilen 4 bini aşkın personel Vuhan başta olmak üzere virüsün görüldüğü kentlerde görevlendirildi

PEKİN (AA) - Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), Hubey eyaletine, diğer kent ve eyaletlerden yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadele kapsamında 4 bin 130 sağlık personelinin gönderildiğini açıkladı.

NHC Medikal İdaresi Yardımcı Direktörü Ciao Yahui, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hubey'e bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla salgına dönüşen yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ciao, 24 Ocak'tan bugüne kadar Hubey'e ülkenin diğer kent ve eyaletlerinden, aralarında bulaşıcı hastalık alanında uzman doktorlar, hemşireler ve askeriyeden doktorların da bulunduğu 4 bin 130 sağlık personelinin gönderildiğini bildirdi.

Bu doktorların Hubey'in salgın etkisi altındaki Vuhan ve Huanggang başta olmak üzere diğer kentlerinde göreve başladığını aktaran Ciao, bölgeye sağlık personeli takviyesinin süreceğini, sayının bu akşam itibarıyla 6 bine çıkacağını söyledi.

- Virüs bulaştığı şüphe edilen kişi sayısı 6 bin 973

NHC'den gün içinde yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybı 106'ya, virüsten etkilenlerin sayısı ise 4 bin 515'e yükselmişti.

Virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 44 bin 132 olmuştu.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizinin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

- Vuhan'a girişler yasaklanırken, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlandı

Söz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler, Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı iki hastane yapılacağı ve hastanelerin iki haftada tamamlanacağı açıklanmıştı.

Virüsün hızla yayılması nedeniyle Hubey eyaletinin yakınlarındaki Guandong ve Ciangşi eyaletlerinde de maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklanmış, Pekin, Tiencin, Şanghay ve Şian gibi kentlerden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı.

Çin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki okulların yarıyıl tatillerinin uzatıldığı ve okula başlama tarihlerinin yerel makamlarca kararlaştırılacağı bildirilmişti.

Ayrıca Bahar Bayramı da 3 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu sağlık personelini yeni koronavirüs

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