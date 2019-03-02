Çin'in yıllık meclis toplantıları başlıyor

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin’de yıllık ekonomik büyüme oranı, savunma bütçesinin artışı gibi önemli konuların belirlendiği en üst düzey yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) yıllık toplantıları başlıyor. Başkent Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda yüzlerce delege, ÇHSDK'nin ve ÇUHK'nin 13'üncü dönem 2’nci yıllık genel kurulu olan bu yılki toplantıları için bir araya gelecek. Merkezi hükümete politika üretme noktasında fikir sunma işlevi gören ÇHSDK ve en üst düzey yasama organı ÇUHK’nin ilk açılış toplantıları sırasıyla 3 ve 5 Mart’ta düzenlenecek. Yaklaşık iki hafta sürecek toplantılarda uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği ekonomiden ticarete, siyasetten savunmaya, sağlıktan eğitime birçok alanda önemli konular masaya yatırılacak ve karara bağlanacak. Devlet erkanının en üst düzeyinin tam kadro yer alacağı ÇUHK'nin açılış oturumunda Başbakan Li Kıçiang devlet konseyinin yıllık çalışma raporunu parlamentoya sunacak.

- Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansı Çin’in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK’de 2 bin 975 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin kent, eyalet, özerk bölgeleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusundan temsilciler yer alıyor. ÇUHK yılda bir kez toplanırken, diğer yasama görevlerini yaklaşık 2 ayda bir toplanan ÇUHK Daimi Komitesi ele alıyor. Söz konusu komitede 170’i aşkın delege yer alıyor. Ülkenin en üst düzey istişare organı olarak merkezi hükümete fikir sunan ÇHSDK'de ise 2 bin 158 delege bulunuyor. - Milyar dolarlık simalar, ünlü delegeler ÇHSDK’de sanattan spora, edebiyattan kültüre, sinemadan iş dünyasına birçok alandan temsilciler yer alıyor. Bu delegeler arasında ünlü simalardan aktör Jackie Chan (Çıng Long), eski NBA basketbol oyuncusu Yao Ming bulunuyor. İş dünyasından da ülkenin arama motoru devi Baidu’nun CEO’su Robin Li, 1 milyar kullanıcısı bulunan sosyal mesajlaşma ve paylaşım platformu Wechat’in sahibi Tencent Holding CEO’su Ma Huateng, cep telefonu şirketi Xiaomi’nin (Şiaomi) Kurucusu Lei Cün de konferansa katılıyor.

Şanghay merkezli Hurun Araştırma Enstitüsünün geçen ay yayımladığı verilere göre, Tencent CEO’su Ma’nın kişisel serveti 38 milyar doları bulunurken, Şiaomi CEO’su Lei’in de kişisel serveti 16 milyar doları aşmış durumda. - Ekonominin büyüme hedefi açıklanacak Toplantılar sırasında uluslararası kamuoyunun merakla beklediği konuların başında gelen Çin hükümetinin 2019 yılı büyüme tahmini açıklanacak. ABD ile yaklaşık bir yıl önce ticaret açığı, fikri mülkiyet hakları gibi nedenlerden başlayan ticaret savaşı ve bunları takiben yürütülen müzakerelerden henüz kapsamlı bir anlaşma çıkmazken Çin ekonomisi için 2019 yılında yapılacak büyüme tahmini önemli başlıklar arasında yer alıyor. Pekin yönetimi, geçen yılki kongrede 2018 yılı büyüme hedefini yüzde 6,5 civarı açıklamıştı. Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 6,6 büyüme oranıyla son 28 yılın en düşük büyümesini gerçekleştirmişti. Ekonomi 2017'de yüzde 6,9, 2016'da ise yüzde 6,7 büyüme kaydetmişti. - Savunma bütçesinin artması muhtemel Güney Çin Denizi’nde ABD ile sıklıkla gerginlik yaşayan Pekin yönetimi yıllık savunma bütçesini 2016’da yüzde 7,6, 2017 yüzde 7, 2018’de ise yüzde 8,1 artırdı.