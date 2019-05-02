HABER

Çin’in yüz tanıyan kameraları Müslümanların her anını izliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:14 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’in yüz tanıma özellikli kameraları aracılığıyla Müslümanların her hareketini izleyip yorumlayan Entegre Ortak Operasyon programı kullandığını tespit etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’in yüz tanıma özellikli kameraları aracılığıyla Müslümanların her hareketini izleyip yorumlayan Entegre Ortak Operasyon programı kullandığını tespit etti. Programın, izlenen Müslümanların fikri yapıları, bağlantıları, ilgileri ve dini inançlarını ortaya çıkardığı ve elde edilen bilgileri Müslümanlara karşı kullanıldığı kaydedildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre, Entegre Ortak Operasyon programı Müslümanların günlük her hareketini, elektrik kullanımının artması, sosyal medya hesapları, yurt dışı bağlantıları, dini bilgilere ilgisi, yurt dışına çıkışları gibi verileri yorumlayıp şahsi dosyalarına kaydederek haklarında dosyalar hazırlıyor.
Çin hükümetinin bu bilgileri kullanarak bir milyondan fazla Uygur Türkü Müslümanı yeniden eğitim, kültürleme adını verdikleri zorunlu eğitim kamplarına gönderdiği belirtildi.
Çin’in batısındaki Sincan bölgesinde bulunan Uygurların ve diğer Müslümanların haklarında hazırlanan dosyalarda ’güvenilmez’ ifadesinin yer alması onların soruşturulması ya da kamplara gönderilmesi için yeterli sebepler olarak kabul ediliyor.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmayan ünlü çiftler
9 yaşındaki çocuk yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti9 yaşındaki çocuk yolda bulduğu parayı zabıta amirine teslim etti
Tarihi Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacakTarihi Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Ve iyi haber geldi! Selim ve Barış bulundu

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Terör operasyonunda gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında 1 kişiye müjde!

1 kişiye müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.