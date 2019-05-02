Çin’in yüz tanıyan kameraları Müslümanların her anını izliyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’in yüz tanıma özellikli kameraları aracılığıyla Müslümanların her hareketini izleyip yorumlayan Entegre Ortak Operasyon programı kullandığını tespit etti. Programın, izlenen Müslümanların fikri yapıları, bağlantıları, ilgileri ve dini inançlarını ortaya çıkardığı ve elde edilen bilgileri Müslümanlara karşı kullanıldığı kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporuna göre, Entegre Ortak Operasyon programı Müslümanların günlük her hareketini, elektrik kullanımının artması, sosyal medya hesapları, yurt dışı bağlantıları, dini bilgilere ilgisi, yurt dışına çıkışları gibi verileri yorumlayıp şahsi dosyalarına kaydederek haklarında dosyalar hazırlıyor.

Çin hükümetinin bu bilgileri kullanarak bir milyondan fazla Uygur Türkü Müslümanı yeniden eğitim, kültürleme adını verdikleri zorunlu eğitim kamplarına gönderdiği belirtildi.

Çin’in batısındaki Sincan bölgesinde bulunan Uygurların ve diğer Müslümanların haklarında hazırlanan dosyalarda ’güvenilmez’ ifadesinin yer alması onların soruşturulması ya da kamplara gönderilmesi için yeterli sebepler olarak kabul ediliyor.



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