Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

Zn kimyasal sembolüyle gösterilen çinko, gün içerisinde düşük miktarda alınması gereken bir mineraldir. Buna rağmen eksikliği günlük yaşantımızı etkileyerek birçok soruna sebep olabilir. “Çinko nedir ve günlük ihtiyaç duyulan çinko miktarını nasıl karşılayabilirsiniz?” gibi aklınıza takılan tüm soruları sizler için listeledik.

Çinko Nedir?

Beslenmek tüm canlılar için büyük bir gereksinimdir. Alınan gıdaların içerisinde bulunan mineraller, vitaminler sayesinde sağlıklı bir yaşamı insanlara sunar. Çinko da vücudumuz için gerekli olan minerallerden biridir. Metabolik faaliyetlere katkı sağlayan çinko, vücutta en çok göz, böbrek ve karaciğerlerde bulunur. Sağlıklı bir insan vücudunda yaklaşık 2 ya da 3 gram çinko bulunur. İnsan vücudu çinkoyu yüksek miktarda depolayamaz. Bu sebeple düzenli bir biçimde tüketilmesi gerekir.

Çinkonun Faydaları Nelerdir?

Vücudumuz için en gerekli minerallerden bir tanesi olan çinkonun bilinen birçok faydası vardır. Sizler için çinko faydalarını tek tek anlattık. Faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür: