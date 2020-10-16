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Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Çinko, metabolizma için oldukça önem taşıyan bir mineraldir. Bağışıklık sistemini dengeleyen çinko minerali, hücrelerimiz için de gereklidir. Peki çinko nedir, çinko eksikliği nasıl anlaşılır, çinko hangi besinlerde bulunur? Bütün bu sorularınızın yanıtı yazımızın devamında sizlerle.

Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

İçindekiler

  • Çinko Nedir?
  • Çinkonun Faydaları Nelerdir?
  • Çinko Hangi Besinlerde Bulunur?
  • Günlük Alınması Gereken Çinko Miktarı Nedir?
  • Fazla Çinko Alımının Etkileri Nelerdir?
  • Çinko Eksikliği Nedir?
  • Çinko Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?
  • Çinko Eksikliği Durumunda Ortaya Çıkabilecek Hastalıklar Nelerdir?
  • Çinko Eksikliği Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Zn kimyasal sembolüyle gösterilen çinko, gün içerisinde düşük miktarda alınması gereken bir mineraldir. Buna rağmen eksikliği günlük yaşantımızı etkileyerek birçok soruna sebep olabilir. “Çinko nedir ve günlük ihtiyaç duyulan çinko miktarını nasıl karşılayabilirsiniz?” gibi aklınıza takılan tüm soruları sizler için listeledik.

Çinko Nedir?

Beslenmek tüm canlılar için büyük bir gereksinimdir. Alınan gıdaların içerisinde bulunan mineraller, vitaminler sayesinde sağlıklı bir yaşamı insanlara sunar. Çinko da vücudumuz için gerekli olan minerallerden biridir. Metabolik faaliyetlere katkı sağlayan çinko, vücutta en çok göz, böbrek ve karaciğerlerde bulunur. Sağlıklı bir insan vücudunda yaklaşık 2 ya da 3 gram çinko bulunur. İnsan vücudu çinkoyu yüksek miktarda depolayamaz. Bu sebeple düzenli bir biçimde tüketilmesi gerekir.

Çinkonun Faydaları Nelerdir?

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Vücudumuz için en gerekli minerallerden bir tanesi olan çinkonun bilinen birçok faydası vardır. Sizler için çinko faydalarını tek tek anlattık. Faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesine destek olur,
  • Anne karnında bebeğin düzgün gelişimini sağlar,
  • Çocukların boylarının uzamasında ve gelişmesinde etkisi vardır,
  • Kansere karşı korur,
  • DNA onarımını sağlar,
  • Adet sancılarını hafifletir,
  • Kısırlığı önler,
  • Mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıklara yakalanmanın önlenmesinde katkıda bulunur,
  • Yaraların kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur,
  • Tırnakları güçlendirir, kırılmasını önler,
  • Kolay kilo vermeyi sağlar ve kiloyu korur,
  • Kemikler için en önemli minerallerden bir tanesidir,
  • Yaşlanmayı geciktirir,
  • Cilt ve saç sağlığını destekler.

Çinko Hangi Besinlerde Bulunur?

Birçok farklı besin grubu, çinko vitamini barındırır. Çinko içeren başlıca besin gruplarını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Et Ürünleri

  • Dana eti
  • Sığır eti: 100 gramında yaklaşık 4.8 mg çinko bulunur.
  • Kuzu eti

Yumurta ve Süt Ürünleri

  • Süt
  • Yumurta
  • Peynir
  • Yoğurt

yumurta

Kümes Hayvanları

  • Tavuk
  • Hindi

Balık Çeşitleri

  • Dil balığı
  • Sardalya
  • Somon

Baklagiller

  • Barbunya
  • Fasulye: En iyi çinko besinlerinden biridir
  • Mercimek
  • Nohut

Kabuklu Deniz Ürünleri

  • Midye
  • Yengeç: 100 gramında 7.6 mg çinko bulunur.
  • Karides
  • İstiridye
  • Istakoz

Sebzeler

  • Pancar
  • Mantar
  • Bezelye
  • Kuşkonmaz
  • Ispanak
  • Sarımsak

Tahıllar

  • Yulaf
  • Esmer pirinç
  • Buğday tohumu

Tüm bunlara ek olarak bitter çikolatanın 100 gramında 3.3 mg çinko bulunmaktadır.

Günlük Alınması Gereken Çinko Miktarı Nedir?

Günlük alınması gereken çinko miktarı oldukça önemlidir. Çünkü çinko az alındığı zaman sorun yaratırken, fazla alınması da bazı problemlere sebep olabilmektedir. Sizleri için günlük alınması gereken çinko miktarını listeledik.

  • 0- 6 ay bebekler için 2 mg
  • 7- 12 bebekler ve 1-3 yaş çocuklar için 3 mg
  • 4- 8 yaş çocuklar için 5 mg
  • 9- 13 yaş çocuklar için 8 mg
  • 14 yaş erkek çocuklar için 11mg
  • 14- 18 yaş kız çocuklar için 9 mg
  • 19 yaş ve üzeri için 8 mg

Fazla Çinko Alımının Etkileri Nelerdir?

Çinko fazla alındığında çeşitli yan etkileri olur. Bu sebeple gereğinden fazla tüketilmemesi gerekir. Peki fazla çinko tüketiminin etkileri nelerdir?

Çinko, fazla tüketildiği zaman ateş, mide ağrısı, öksürük, yorgunluk gibi semptomlara sebep olur. Bakır eksikliği ve kolesterolde düzensizliklere sebep olduğu gibi aynı zamanda uzun süre boyunca fazla çinko tüketildiğinde ise prostat kanseri gibi pek çok hastalığa sebep olabilir.

Çinko Eksikliği Nedir?

Çinko, vücut içerisinde birçok hormona yardımcı olan bir mineraldir. Hücrenin çoğalmasından, DNA oluşturulmasına ve iyileştirilmesine kadar pek çok faydası olan minerale oldukça ihtiyacımız vardır. Peki çinko eksikliği neden olur?

Çinko içeren besinlerin az tüketilmesi, çeşitli ilaçların kullanılması, alkol tüketimi, HIV, hamilelik döneminden dolayı ihtiyaçların artması gibi durumlar çinko eksikliğinin sebepleri arasında yer almaktadır. Vücuda birçok konuda destek sağlayan çinko, yetersiz alındığında çeşitli sorunlara sebep olur.

Çinko Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Çinko eksikliği insan vücudunda türlü sorunlara yol açar. Bu sebeple aslında çinko eksikliğini oldukça kolay bir şekilde fark edebilirsiniz. Aşağıda sizin için sıraladığımız listede çinko eksikliğinin belirtileri hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

  • Ciltte açık yaralar, yaraların yavaş iyileşmesi
  • Solgun bir görünüm
  • Depresyon
  • İştahsızlık
  • Saç dökülmesi
  • İshal
  • Cinsel isteksizlik
  • Zihinsel sorunlar
  • Gözlerde yaşanan sorunlar
  • Enfeksiyon
  • Kısırlık
  • Halsizlik ve uyku hali
  • Çocuklarda büyüme geriliği
  • Kolay hasta olmak
  • Tat alma ve koku duyularında yaşanan kayıplar

Çinko Eksikliği Durumunda Ortaya Çıkabilecek Hastalıklar Nelerdir?

Çinkonun birçok faydasını sizlere anlattık. Aynı zamanda çinko, çeşitli hastalıklara yakalanmayı engeller. Yazımızın devamında önlediği hastalıkları görünce çinko ne işe yarar sorusunun cevabını tam anlamıyla almış olacaksınız. Peki nedir bu hastalıklar?

  • Anemi
  • Kısırlık
  • Erkeklerde üreme fonskiyonunda azalma: Vücutta testosteron üretimini azaltması gibi, cinsel isteksizliğe de sebep olur
  • Enfeksiyon: Bağışıklık sisteminin bozulması ile vücut gelen hastalıklara karşı savaşmakta zorlanır ve bu sebeple enfeksiyon kapmak kolaylaşır.
  • Çeşitli kanser hastalıkları
  • Felç
  • Kalp krizi: Kalp damarlarının sağlığını arttıran çinko alınmadığında kalp krizi riski oluşur.
  • Şeker hastalığı: Çinko insülin depolamasını kolaylaştırır. Bu sebeple yeteri kadar alınmadığında şeker hastalığına davetiye çıkarabilir.
  • Akne oluşumları
  • Şişmanlık: Metabolizmayı destekleyerek kilo verilmesini kolaylaştıran çinko, eksik alındığında obezite gibi hastalıkların oluşmasına sebep olabilir.
  • Çeşitli göz hastalıkları
  • Saç dökülmeleri ve saçta kepeklenme
  • Cilt hastalıkları

Çinko Eksikliği Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz belirtilerden birkaçını taşıyorsanız, çinko eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz?

Çinko eksikliğini doğrulamak için kan testi yaptırmanız gerekiyor. Doktor tarafından doğru tanın konulmasının ardından çinko içeren besinlerden bol bol tüketebilirsiniz. Eğer aldığınız miktar yeterli değilse yine doktor tavsiyesi ile çinko takviyesi alabilirsiniz.

Fotoğraf linkleri:
https://pixabay.com/tr/illustrations/dna-mikroskobik-h%C3%BCcre-gene-helix-1903318/
https://pixabay.com/tr/photos/ispanak-sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1-ye%C5%9Fil-diyet-1427360/
https://unsplash.com/photos/kVv8rucgGtc


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