Çinko eksikliği nedir? Çinko hangi besinlerde bulunur?

Zn kimyasal sembolüyle gösterilen çinko, gün içerisinde düşük miktarda alınması gereken bir mineraldir. Buna rağmen eksikliği günlük yaşantımızı etkileyerek birçok soruna sebep olabilir. “Çinko nedir ve günlük ihtiyaç duyulan çinko miktarını nasıl karşılayabilirsiniz?” gibi aklınıza takılan tüm soruları sizler için listeledik.
Beslenmek tüm canlılar için büyük bir gereksinimdir. Alınan gıdaların içerisinde bulunan mineraller, vitaminler sayesinde sağlıklı bir yaşamı insanlara sunar. Çinko da vücudumuz için gerekli olan minerallerden biridir. Metabolik faaliyetlere katkı sağlayan çinko, vücutta en çok göz, böbrek ve karaciğerlerde bulunur. Sağlıklı bir insan vücudunda yaklaşık 2 ya da 3 gram çinko bulunur. İnsan vücudu çinkoyu yüksek miktarda depolayamaz. Bu sebeple düzenli bir biçimde tüketilmesi gerekir.
Vücudumuz için en gerekli minerallerden bir tanesi olan çinkonun bilinen birçok faydası vardır. Sizler için çinko faydalarını tek tek anlattık. Faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:
Birçok farklı besin grubu, çinko vitamini barındırır. Çinko içeren başlıca besin gruplarını ise yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Et Ürünleri
Yumurta ve Süt Ürünleri
Kümes Hayvanları
Balık Çeşitleri
Baklagiller
Kabuklu Deniz Ürünleri
Sebzeler
Tahıllar
Tüm bunlara ek olarak bitter çikolatanın 100 gramında 3.3 mg çinko bulunmaktadır.
Günlük alınması gereken çinko miktarı oldukça önemlidir. Çünkü çinko az alındığı zaman sorun yaratırken, fazla alınması da bazı problemlere sebep olabilmektedir. Sizleri için günlük alınması gereken çinko miktarını listeledik.
Çinko fazla alındığında çeşitli yan etkileri olur. Bu sebeple gereğinden fazla tüketilmemesi gerekir. Peki fazla çinko tüketiminin etkileri nelerdir?
Çinko, fazla tüketildiği zaman ateş, mide ağrısı, öksürük, yorgunluk gibi semptomlara sebep olur. Bakır eksikliği ve kolesterolde düzensizliklere sebep olduğu gibi aynı zamanda uzun süre boyunca fazla çinko tüketildiğinde ise prostat kanseri gibi pek çok hastalığa sebep olabilir.
Çinko, vücut içerisinde birçok hormona yardımcı olan bir mineraldir. Hücrenin çoğalmasından, DNA oluşturulmasına ve iyileştirilmesine kadar pek çok faydası olan minerale oldukça ihtiyacımız vardır. Peki çinko eksikliği neden olur?
Çinko içeren besinlerin az tüketilmesi, çeşitli ilaçların kullanılması, alkol tüketimi, HIV, hamilelik döneminden dolayı ihtiyaçların artması gibi durumlar çinko eksikliğinin sebepleri arasında yer almaktadır. Vücuda birçok konuda destek sağlayan çinko, yetersiz alındığında çeşitli sorunlara sebep olur.
Çinko eksikliği insan vücudunda türlü sorunlara yol açar. Bu sebeple aslında çinko eksikliğini oldukça kolay bir şekilde fark edebilirsiniz. Aşağıda sizin için sıraladığımız listede çinko eksikliğinin belirtileri hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Çinkonun birçok faydasını sizlere anlattık. Aynı zamanda çinko, çeşitli hastalıklara yakalanmayı engeller. Yazımızın devamında önlediği hastalıkları görünce çinko ne işe yarar sorusunun cevabını tam anlamıyla almış olacaksınız. Peki nedir bu hastalıklar?
Yukarıda bahsetmiş olduğumuz belirtilerden birkaçını taşıyorsanız, çinko eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz?
Çinko eksikliğini doğrulamak için kan testi yaptırmanız gerekiyor. Doktor tarafından doğru tanın konulmasının ardından çinko içeren besinlerden bol bol tüketebilirsiniz. Eğer aldığınız miktar yeterli değilse yine doktor tavsiyesi ile çinko takviyesi alabilirsiniz.
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