Çinko faydaları nelerdir? Çinko vücutta nelere iyi gelir?

Çinko, insan sağlığına olan faydası ile bilinen yüksek popüler özellikte minerallerden biridir. Birçok işlevin yerine getirilebilmesi için vücut çinkoya ihtiyaç duyar. Ancak farklı nedenlere bağlı olarak bazı vücutlar kendiliğinden çinko üretme konusunda zorlanabilir ya da üretemeyebilir. Bu tür durumlarda çeşitli belirtiler görülür. Şikâyetler doğrultusunda vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir.

Genel olarak böyle durumlarda bazı çinko takviyeleri önerilir. Eğer doktor uygun görürse önerdiği şekilde çinko takviyeleri alınabilir. Ayrıca takviyelerden önce sağlıklı beslenmek, doktor kontrolünde ihtiyaç olan gıdayı almak, yeterli ve dengeli beslenmek kişilerin ihtiyacı olan çinkoya sahip olmasını sağlayabilir.

Çinko faydaları nelerdir?

Bir kişinin bedeninde yeterli olmadığı durumlarda takviye olarak alınabilecek çinko faydaları ile bilinen ve kabul edilen bir maddedir. Çeşitli durumlarda gerekli olan çinkonun faydalarından bazıları şu şekildedir:

Bağışıklığı destekler.

Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Yaş ilerlemesine bağlı olarak ortaya çıkan hastalık olasılıklarını azaltır.

Akne ve sivilce tedavisinde etkilidir.

İnflamasyonu azaltır.

Oksidatif stresi azaltır.

Çeşitli hastalıkların oluşumunu engellemede etkilidir.

İshale karşı etkilidir.

Çinko eksikliği durumunda çeşitli belirtiler görülür. Bu belirtiler hissedilmeye başlandığında hemen doktora görünülmesi doğru olacaktır. Olası çinko eksikliğine dair belirtiler şunlardır:

Deride döküntüler

Büyümede ve gelişim sürecinde gerilik gözlenmesi

Cinsel olgunlukta gecikme

Ciltteki yaraların daha geç iyileşmesi

Kronik ishal

Bilişsel davranışlarda sorunlar görülmesi

Her kişi için günlük olarak tüketilmesi gereken çinko miktarları bulunur. Bu miktarlar genel olarak yaş gruplarına göre belirlenmiştir. Bu yaş gruplarındaki günlük çinko miktarları 7 ayık bir bebekten 19 yaş üzeri olan yetişkinlere ve hamile kadınlara göre şu şekildedir:

7 ay ve 3 yaş arası: 3 miligram

4 ve 8 yaş arası: 5 miligram

9 ve 13 yaş arası: 8 miligram

14 ve 18 yaş arası: 9 miligram

19 yaş üzeri: 8 miligram

Hamile kadınlar için geçerli olan günlük çinko tüketimi miktarının 11 miligram olması doğru kabul edilmiştir. Çinko ihtiyacı söz konusu ise ve belirtiler görünüyorsa bilinçsizce çinko takviyesi alınmamalı mutlaka doktor kontrolünde ilerlenmelidir. Doğal yolla çinko tüketimi için en bilinen çinko içeren gıdalar şunlardır:

Deniz ürünleri

Kırmızı et

Baklagiller

Kümes hayvanları

Balık türleri

Sebzeler

Tam tahıllar

Yağlı tohumlar

Süt ürünleri

Çinkonun cilde faydaları nelerdir?

Soğuk algınlığı konusunda da faydalı olan çinkonun cilde faydaları da oldukça fazladır. Ciltte yaşlanmaya bağlı olan ya da farklı sebeplerden kaynaklı olarak oluşan hasarların ve kırışıklıkların azalmasını geciktirir.

Özellikle hücre büyümesinde, bağışıklığın artması ve direncin yükselmesinde, ciltte oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesinde etkili bir maddedir. Antioksidan açısından da son derece zengin olan çinkonun beyne faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sinir hücrelerinin büyümesine yardımcı olur.

Nöronların gelişmesinde etkilidir.

Hafızayı güçlendirici etkisi vardır.

Zihinsel olarak uyuşukluk durumunun önüne geçer.

Zekayı geliştirdiği kabule dilmiştir.

Çocukların beyin gelişiminde olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Çinko zararlı mıdır?

Her konuda olduğu gibi çinkonun da fazla miktarda alınması çeşitli yan etkiler olarak kendini gösterebilir. İnsan bedeni için çok faydalı bir madde olsa da eğer çinko çok fazla alınırsa bazı problemler görülebilir. Olası yan etkiler şunlardır:

Kusma

Öksürük

Yüksek miktarda ateş

Karın ağrısı

Baş ağrısı

İshal

Mide bulantısı

Bağışıklığın azalması

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye özelliğine sahip değildir. İçinde yazılı olanlar sadece bilgi verme amacı taşır ve hiçbir tıbbi sorunun teşhisinde ya da tedavisinde kullanılmamalıdır. Tıbbi bir problem yaşayan kişiler alanında uzman bir doktora danışmalıdır.