Çinko ile Covid-19'u daha kolay atlatabilirsiniz

Covid-19 ile birlikte birçok vitamin ve mineralin bağışıklığı güçlendirdiğini, özellikle de Covid-19’dan korunma ve tedavide faydalar sağladığını ifade eden Dr. Ayça Kaya, “Bu minerallerden biri de çinko. Türkiye’de topraklarımızın yüzde 49,8’inde çinko eksikliği bulunuyor. Bu yüzden yediklerimizden de yeterince çinko alamıyoruz” dedi.

ÇİNKO BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN NORMAL ÇALIŞMASINI DESTEKLİYOR

“Çinko bağışıklığımız için son derece önemli olan T hücrelerinin sayısının artması üzerinde etkili rolü olan eser bir elementtir” diyen Dr. Ayça Kaya, “Yapılan araştırmalar 3 aylık düzenli çinko kullanımı sonrasında T hücrelerinin yüzde 21 oranında arttığını göstermiştir. Bağışıklık sistemi vücudu hastalıklara karşı koruyan bir kalkan gibidir. Bu kalkan çinko sayesinde güçlü hale gelir. Çinko seviyesi düştüğünde vücut hastalıklara açık hale geliyor. Klinik olarak takip ettiğimiz pek çok hastada, maalesef çinko seviyesinin düşük olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

COVID-19'DAN KORUNMAK VE HASTALIĞI ATLATMAK İÇİN ÇİNKO

Dr. Ayça Kaya tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’dan (SARS-CoV-2) korunmak için alınması gereken maske, mesafe, hijyen önlemleriyle birlikte çinko seviyesinin de önemli olduğunu söyleyerek, “Bir yandan aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken bir yanda da Covid-19 ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dünyada farklı ülkelerde yapılan araştırmalar çinko seviyesinin Covid-19’a yakalanma oranlarını düşürdüğünü, yakalananların da hastalığı daha az problemle/daha az komplikasyon ve hastanede daha az yatış yaparak atlattığını gösteriyor. Covid-19 hastaları üzerinde yapılan bir araştırmada hastaların yüzde 57,4’ünde çinko seviyesinin düşük olduğu görülmüştür. Çinko eksikliği olan Covid-19 hastalarının yüzde 70.4’ünde komplikasyon görülürken bu oran çinko eksiği olmayan hastalarda yüzde 30 seviyesinde kalmıştır. Çinko eksikliği olan hastaların hastanede kalış süresi de anlamlı şekilde farklıdır. Çinko eksiği olan Covid-19 hastaları hastanede 7-9 gün kalırken, çinko eksiği olmayan hastalar 5-7 gün sonra taburcu olmuştur. Covid-19’u ağır geçiren, entübe hastaların çinko düzeyleri üzerinde yapılan bir başka araştırmada da ağır Covid-19 hastalarındaki serum çinko düzeyleri hafif/orta Covid-19 hastalarına göre daha düşük bulunmuştur.