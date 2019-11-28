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Çin’le Amerika Arasında Hong Kong Gerilimi

28.11.2019 15:37 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Hong Kong’la ilgili iki yasa tasarısını imzalaması Pekin’in tepkisini çekti. Çin, Trump’ın yasa tasarılarını imzalamasını protesto etti ve sert önlemler alabileceğini kaydetti

Çin’le Amerika Arasında Hong Kong Gerilimi

Başkan Donald Trump’ın Hong Kong’la ilgili iki yasa tasarısını imzalaması Pekin’in tepkisini çekti. Çin, Trump’ın yasa tasarılarını imzalamasını protesto etti ve sert önlemler alabileceğini belirtti.

Başkan Donald Trump’ın Hong Kong konusunda Kongre’nin kabul ettiği iki yasa tasarısını imzalamasına Pekin’in tepkisi gecikmedi.

Çin, Amerika’nın Pekin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı ve Trump’ın yasa tasarılarını imzalamasını kınadı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Büyükelçi Terry Branstad’a imzaların Çin’in içişlerine önemli müdahale olduğunu ve bunun uluslararası hukukun önemli bir ihlali olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı iki ülke ilişkilerine daha zarar verilmemesi için yasaların uygulanmaması çağrısında bulundu.

Her iki yasa tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oybirliğiyle geçmişti.

Trump’ın imzalamasıyla yürürlüğe giren iki ayrı yasa Hong Kong’daki demokrasi yanlısı protestolara destek veriyor.

Yasalardan biri Dışişleri Bakanlığı’nın Hong Kong’a ticari statüsünü kaybetmemesi için Çin’in yeterince otonomi tanıyıp tanımadığı değerlendirmesini yapmasını gerekli kılıyor.

Yasa, Çin’e otonomi tanımayan Çinli yetkilileri de yaptırımla tehdit ediyor.

İkinci yasayla da Hong Kong polisine biber gazı, plastik mermi satışı yasaklanıyor.

Trump’ın bu kararının iki ülke arasında devam eden ticaret müzakerelerini etkileyip etkilemeyeceği şu an için netleşmiş değil.

Hong Kong hükümeti de gelişmeden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Amerika’nın bu tavrının protestoculara yanlış mesaj gönderdiğini kaydetti.

Bununla birlikte Trump, Fox News’a yaptığı açıklamalarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den övgüyle bahsetti ve Hong Konglu ve Çinli temsilcilerin farklılıklarını bir kenara koyarak uzun dönemli bir barışa ulaşması umudunu dile getirdi.

Hong Kong’da Haziran ayında bir yasa tasarısını protesto etmek için başlayan daha sonra demokrasi yanlısı gösterilere dönüşmüştü.

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