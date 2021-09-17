"Çin'le Telefonlaşma İşimin Bir Parçasıydı"

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley, eski Başkan Donald Trump'ın görev başındaki son aylarında Çin Genelkurmay Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmelerinin, işinin gerektirdiği "görev ve yükümlülüklerin tamamen kapsamı dahilinde" olduğunu kaydetti.

General Milley, telefon görüşmelerine ilişkin kamuoyuna yaptığı bu ilk açıklamada, bu tür haberleşmelerin "rutin" olduğunu ve bu durumda "hem müttefiklere hem de hasımlara stratejik istikrarlılık güvencesi vermek için" yapıldığını söyledi. Milley bu açıklamayı, kendisiyle birlikte Avrupa'ya seyahat eden Associated Press muhabiri ve diğer bir muhabire yaptı.

Milley, ABD'nin ani bir savaş çıkarmayacağı ve Çin'e saldırmayacağı konusunda güvence vermek için Çin Genelkurmay Başkanı General Li Zuocheng'la iki kez telefonda görüştüğünün ortaya çıkmasından bu yana eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

2020 yılı Ekim ayı ve 2021 Ocak ayında yapılan telefon görüşmelerinin ayrıntıları, Washington Post gazetesinden Bob Woodward ve Robert Costa'nın beraber kaleme aldıkları ve gelecek hafta piyasaya sürülecek olan Peril (Tehlike) adlı kitapta yer alıyor. Kitaba göre Milley, Li'ye, herhangi bir saldırı durumunda kendisini haberdar edeceğini söyledi.

"Görüşlerimi Kongre oturumunda ifade edeceğim"

Milley, yaptığı açıklamada, telefon görüşmelerini savundu ve Eylül ayının ilerleyen günlerde Kongre'de vereceği ifadede meseleyi daha derinlemesine ele almayı planladığını söyledi.

”Konuya ilişkin görüşlerimi, hukuki olarak ABD ordusunun denetiminden sorumlu olan Kongre üyeleri önünde vereceğim ifadeye saklamanın en iyisi olacağını düşünüyorum” diyen Milley, Kongre'nin talep edeceği her türlü ayrıntıyı sağlayacağını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı General Mark Milley ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 28 Eylül'de Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu önünde ifade verecek. Bu oturumun aslında ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili olması planlamıştı.

Ancak şimdi General Milley'nin Çin Genelkurmay Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmeleri hakkında sert bir sorgulamayla karşı karşıya kalması bekleniyor.

Eski Başkan Trump yandaşlarının 6 Ocak günü ABD Kongresi'ne düzenledikleri baskını soruşturan ve Temsilciler Meclisi bünyesinde özel olarak kurulan komisyon, Milley'nin telefon görüşmelerine ilişkin ayrıntıları talep etti. Komisyonun başkanları Demokrat Partili Mississippi Temsilcisi Bennie Thompson ve Cumhuriyetçi Partili Wyoming Temsilcisi Liz Cheney, Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri, iktidarın Trump'tan yeni başkan Joe Biden'a geçişi ve Kongre baskınıyla ilgili belgeleri inceleme talebinde de bulunmuştu.

2019 yılında dönemin başkanı Donald Trump tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan General Milley, Biden yönetimi sırasında da bu görevine devam ediyor. Milley, Genelkurmay Başkanı olarak Başkan Biden ve Savunma Bakanı'nın en üst düzey askeri danışmanı.

Beyaz Saray ve Savunma Bakanı Austin, Milley'e güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.

Woodward ve Costa'nın kitabı, Trump'ın görevinin sonuna yaklaştığı dönemde atabileceği adımlardan korkan Milley'nin iki kez Çin Genelkurmay Başkanı'nı arayarak ABD’nin Çin'e saldırmayacağı güvencesi verdiğini kaydediyor. Kitaba göre ilk telefon görüşmesi 2020 başkanlık seçimlerinden dört gün önce, 30 Ekim'de, ikinci görüşmeyse Kongre baskınından iki gün sonra, 8 Ocak'ta yapıldı.

Cumhuriyetçi Senatör: "Milley derhal görevden alınmalı"

Bazı Kongre üyeleri, General Milley'nin yetki sınırlarını aştığını, bu nedenle Biden tarafından görevden alınması gerektiğini savunuyor. Trump ise vatan hainliğiyle suçladığı Milley'ye "tam bir deli" yakıştırması yaptı ve Milley'nin kendisini Çin'le yaptığı telefon görüşmeleri konusunda hiçbir zaman bilgilendirmediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Partili Florida Senatörü Marco Rubio, General Milley'nin ABD’nin Başkumandanı olan Trump'a "aktif olarak zarar vermeye çalıştığını" kaydederek Biden'ın derhal Milley'yi görevden alması gerektiğini söyledi.

Biden: "General Milley'ye güvenim sonsuz"

Başkan Biden ise kitaptaki ayrıntıların açığa çıkması sonrasında gazetecilere "General Milley'ye güvenim sonsuz" dedi.

Milley'nin makamından yapılan açıklamada, telefon görüşmelerinin Çin ordusuna ”güvence” aşılamayı amaçladığı, Genelkurmay Başkanı olarak Milley'nin sorumlulukları doğrultusunda atılan adımlar olduğu kaydedildi.

Milley'nin Sözcüsü Albay Dave Butler ayrıca görüşmelerin ABD Savunma Bakanlığı ve diğer federal dairelerle "eşgüdümlü, iletişimli ve başka yetkililerin huzurunda" yapıldığını belirtti.

Kitaba göre Milley, Çin Genelkurmay Başkanı'na ilk görüşmede "Amerikan hükümetine istikrar hakim, her şey yoluna girecek" mesajını iletti, "Çin'e saldırı ya da operasyon düzenlemeyeceğiz" dedi.

Milley ayrıca "Eğer saldırırsak önceden sizi haberdar edeceğim, sürpriz olmayacak" ifadelerini kullandı.

General Milley, 6 Ocak Kongre baskınından sonra aralarında İngiltere, Rusya ve Pakistan'ın da bulunduğu bazı ülkelerden askeri liderlerle konuşmalar yaptı. Ocak ayında yapılan bu konuşmalarda Milley'nin ABD hükümetinin güçlü ve egemen olduğu şeklinde güvence mesajları içerdiği kaydediliyor.

Milley, Çin'le yaptığı ikinci görüşmeyse Çin'in 6 Ocak'taki olaylarla ilgili korkularını gidermeyi amaçladı. Ancak kitaba göre Çin Genelkurmay Başkanı Li, Milley'nin "Yüzde yüz istikrarlıyız. Her şey yolunda. Ama demokraside bazen aksaklıklar yaşanabilir" şeklindeki sözlerine rağmen kolay kolay ikna olmadı.

