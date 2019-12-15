‘Çin’le Ticaret Anlaşması ABD’nin İhracatını İkiye Katlayabilir’

ABD’nin ticaret temsilcisi Robert Lightizer’a göre Çin ve ABD’nin Cuma günü üzerinde uzlaştığı birinci aşama ticaret anlaşması bütünüyle tamamlandı.

Bu anlaşmayla gelecek yıl ABD’den Çin’e ihracatın neredeyse iki katına çıkması bekleniyor.

CBS televizyonuna konuşan Lightizer, metinde bazı rutin düzeltmeler yapılacağını ancak bunun taslağın son hali olduğunu bildirdi.

Lightizer ayrıca bu anlaşmayla Çin’in gelecek iki yılda ABD’den 40 milyar dolar değerinde tarım ürünü almaya söz verdiğini bildirdi.

Lightizer Çin’in yabancı şirketlere pazarına erişim izni vermek için teknolojilerini kullanma yönünde uzun süredir yaptığı baskıyı da sona erdireceğini aktardı.

Çin hükümeti de varılan bu geçici anlaşmayla ABD’de üretilen otomobillere ve diğer ürünlere uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin erteleneceğini bildirdi.

Son olarak Washington, Çin ithal ürünlerine uygulanacak 160 milyar dolarlık ek vergileri erteleyeceğini, mevcut gümrük vergilerini de yarıya indireceğini bildirmişti.

Pekin Amerikan yapımı otomobillere 15 Aralık’tan itibaren yüzde 25 vergi uygulamayı planlıyordu. Bu da bu ürünlere konulan toplam vergiyi yüzde 40 oranında arttıracaktı.

Bundan en çok etkilenecek olanlar Alman BMW ile Daimler’in Mercedes modelleri olacaktı. Bu şirketler Çin’e başta ABD yapımı SUV olmak üzere başka otomobiller ihraç ediyor.

