Çin’le Ticaret Savaşı Hala Piyasaların Kabusu

Pazartesi günü Dow Jones, Nasdaq, ve S&P 500 endeksleri %3’e varan düşüşlerin ardından Wall Street Journal’ın ABD ve Çin maliye bakanlıklarının savaşı sonlandırmaya yönelik bir toplantı yaptıkları haberi üzerine toparlandı. Ancak hafta ortasına geldiğimizde özelikle Perşembe günü çip üreticisi Nvidia şirketinin endişe verici üçüncü çeyrek raporunun ardından piyasalar tekrar düşüşe geçti. Şirketin hisselerinde %17’lik bir düşüş yaşanırken, Apple hisseleri de bu hafta %6 kayba uğradı.

Wall Street, Kongre’de iki yıldır devam eden Cumhuriyetçi çoğunluğun değişmesi ve Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu geri kazanması sayesinde rahatlamış görünse de ABD’nin Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşının etkileri hissedilmeye başladı ve başta teknoloji ve otomotiv sektörleri olmak üzere bazı sektörlerin ciddi bir tehdit altında olduğunu gösterdi.

Amerika ve Çin arasında anlaşmaya varılıp varılmadığı konusunda ABD Ticaret Bakanı Robert Lighthizer, iki ülke maliye bakanlarının Arjantin’de yapılacak G-20 zirvesi öncesinde Başkan Trump’ın uygulamak istediği yeni gümrük vergilerini rafa kaldırmaya hazırlandıkları yönünde dün Wall Street Journal’da çıkan haberi yalanladı. Bu açıklamanın ardından gerek Asya piyasaları, gerekse ABD piyasaları için endişe sinyalleri gelmiş oldu.

Piyasalar için diğer önemli bir gelişme ise petrol fiyatları: hatırlasanız geçtiğimiz hafta sonu Suudi Enerji Bakanı Suudi Arabistan ve Opec üyesi ülkelerin petrol üretimini günde bir 1,4 milyon varil azaltacağı haberi üzerine ekim ayı boyunca düşen petrol fiyatları yükselişe geçmişti,

Bu haber üzerine ABD petrol üretimini arttırma kararı aldı ve, bu hafta rekor seviyeye yükseldi. Amerika normalde 10,3 milyon varil çıkartıyor ancak bu hafta 11,7 milyon varil çıkarttığı açıklandı. Buna rağmen petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Petrolün varili bu sabah 67,90 dolardan işlem gördü. Aayrıca Amerika’da benzin fiyatları da yükseldi.

Önümüzdeki hafta Amerikan piyasaları sadece üç gün işlem görecek. Gelecek hafta meşhur Black Friday ve Noel alışverişi başlayacak. Bu alışveriş günleri perakende sektörünün yılsonu performansı açısından çok önemli. Gelecek hafta aynı zamanda hem dördüncü çeyrek, hem de 2019 ilk çeyreğinde performanslarının başlangıç noktası olarak büyük önem taşıyor.

