'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Tokat’ın Turhal ilçe belediyesi tarafından vatandaşlarla daha hızlı iletişim kurulması amacıyla kurulan WhatsApp ihbar hattına gelen ilginç mesajlar şaşırttı. Bir kadın, ’Çocuğumu nasıl sustururum’ şeklinde mesaj atarken, bir başkası ise cinler ve masonlarla yaşadığını iddia etti.

Turhal Belediyesi tarafından vatandaşlara daha hızlı hizmet götürülebilmesi için WhatsApp ihbar hattı kuruldu. Kurulan ihbar hattına ilginç ihbarlar gelmeye başladı. Çocuğunu susturamayan bir anne ’Çocuğumu nasıl sustururum’ diye mesaj attı. Bir vatandaş ise cinlerle ve masonlarla yaşadığını iddia ettiği hikayeleri anlatan mesajlar gönderdi. Belediye yetkilileri, whatsApp ihbar hattına gelen bu tür mesajların atılmaması konusunda uyarıda bulundu.

’CİNLERLE, MASONLARLA NELER YAŞADIĞINI BİZE ANLATIYOR’

Turhal Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görevli Aykut Zor, WhatsApp ihbar hattının belediye ile vatandaşlar arasına hızlı bir iletişim aracı olarak kurulduğunu ifade ederek, "Olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Son zamanlarda olumsuz yönleriyle meşgul ediliyoruz. WhatsApp ihbar hattımıza son zamanlarda bizi uğraştıracak ve vatandaşa daha hızlı hizmet götürmemizi engelleyecek mesajlar geliyor. Çocuğunu susturamayan vatandaşlar bize yazıyor.