HABER

Çinli 11 iş arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün üzerinde halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

ÇİN'de otomotiv yedek parça şirketi bulunan Kemal Özdoğan (35), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel halay çeşitlerini iş arkadaşlarına öğretti.

Çinli 11 iş arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün üzerinde halay çekti

Canan ALTINTAŞ- Mesut BURDAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- ÇİN'de otomotiv yedek parça şirketi bulunan Kemal Özdoğan (35), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yöresel halay çeşitlerini iş arkadaşlarına öğretti. Özdoğan, Çinli 11 iş arkadaşıyla geldiği Diyarbakır'da, tarihi Ongözlü Köprü'de davul ve zurna eşliğinde halay çekti.
​Diyarbakır'dan 8 yıl önce Çin'e giden Kemal Özdoğan, Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde otomotiv yedek parça şirketi kurdu. Özdoğan, birlikte çalıştığı Çinlilere memleketi Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin halay çeşitlerini öğretti. Özdoğan, Çinli 11 iş arkadaşıyla yaklaşık 8 bin kilometre yol kat ederek Diyarbakır'a geldi. Özdoğan, Çinli iş arkadaşlarıyla birlikte tarihi Ongözlü Köprü'de davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Çevredekilerin ilgiyle izlediği Çinlilerin halayı beğeni topladı. İş arkadaşlarına kentin tarihi ve turistik yerlerini de gezdiren Özdoğan, onlara bölgenin yöresel yemeklerini yapmayı da öğretti.
'HAYALİMDİ'
Kemla Özdoğan, Çin'deki çevresine sürekli Diyarbakır'ın özelliklerinden bahsettiğini ve onlara kendi kültürünü anlatarak hayranlık uyandırdığını söyledi. Özdoğan, Çinli arkadaşlarının, Türkiye'ye geldikten sonra bakış açılarının değiştiğini kaydederek, "Ben, sürekli bizim müziklerimizi çalarak onlara halay çekmeyi öğretiyorum. Onlara burayı çok anlatıyordum; fotoğraf ve videoları gösteriyordum. Onlar da çok gelmek istiyordu. Onlarla kendi memleketimde halay çekip, gezmek benim hayalimdi. Ben de onları buraya davet ettim. Onlar bizim ülkeyi biraz farklı görüyorlardı. Dış basında yayınlanan haberlerden burada savaş olduğunu düşünüyorlardı. Ama ben onlara böyle bir şey olmadığını, Türkiye'de milyonlarca turistin, özellikle Akdeniz bölgesinde konaklama yaptığını anlattım. Zaman geçtikçe samimiyetimiz arttı, ben de Diyarbakırlı olduğum için tarihi yerlerimizin videolarını izlettim. Geldiler, birlikte halay çektik, ciğer yedik. Beni zaten seviyorlardı. Bizim memleketimizi, insanımızı çok sevdiler. Şu anda benden daha güzel halay çekiyorlar, Delilo oynuyorlar" dedi.
‘TÜRK HALKI ÇOK MİSAFİRPERVER’
Çinli Zhao Yong Jing (46) ise 11 saatlik uçuş yaparak geldikleri Diyarbakır'ı çok beğendiğini ve çok samimi insanlarla karşılaştıklarını ifade etti. Zhao Yong Jing, ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'yi anlatacağını ifade ederek, "Çin'de, Diyarbakır'ı merak eden bazı kesimler var. Türk halkını burada gördük, çok misafirperver, çok iyi insanlar, yaklaşımları çok iyi, sıcak kanlılar. Çin'de Türkiye'nin reklamı çok yapılıyor, Kapadokya ve diğer şehirler çok konuşuluyor. Burayı gelip gördük, çok güzle bir yer. Geri döndüğümüzde de oradaki arkadaşlarımıza Diyarbakır'ın tanıtımını yapacağım, buraya gelip görmelerini isteyeceğiz" diye konuştu.
Xualing Ceu da Diyarbakır'ı muhteşem bulduğunu belirterek, halay ve ciğeri çok beğendini söyledi. Çin'de 'Romantik Türkiye' adlı şarkıdan Türkiye'yi romantik bir ülke olarak bildiğini anlatan Xualing Ceu, "Türk insanları çok iyi insanlar, Diyarbakır çok güzel bir şehir. Başka bir yere gitmedik. Türkiye'de İstanbul aktarmalı sadece Diyarbakır'a geldik. Türkiye'de başka bir şehre gitmedik ve gezmedik" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çinli 11 iş arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün üzerinde halay çektiÇinli 11 iş arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün üzerinde halay çektiÇinli 11 iş arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün üzerinde halay çektiÇinli 11 iş arkadaşıyla, Ongözlü Köprü'nün üzerinde halay çekti

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
Beyaz kıtada Türk üssü! Al bayrak göndere çekildi!Beyaz kıtada Türk üssü! Al bayrak göndere çekildi!
Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı istiyorum”Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı istiyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Beyaz kıtada Türk üssü! Al bayrak göndere çekildi!

Beyaz kıtada Türk üssü! Al bayrak göndere çekildi!

"Tanklar ateş ede ede çıkacak" emrini verdi, mahkemede inkar etti

Verdiği emri mahkemede inkar etti

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.