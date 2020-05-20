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  4. Çinli Acil Tıp Doktoru: “Virüs Değişime Uğruyor”

Çinli Acil Tıp Doktoru: “Virüs Değişime Uğruyor”

20.05.2020 21:22 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, Corona virüsünün ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini ve bunun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığına işaret ettiğini söyledi

Çinli Acil Tıp Doktoru: “Virüs Değişime Uğruyor”

Çin’in önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, Corona virüsünün ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini ve bunun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığına işaret ettiğini söyledi.

Corona virüsü salgınını büyük ölçüde kontrol altına alan Çin’in kuzeydoğusundaki Jilin ve Heilongjang bölgelerinde geçtiğimiz haftalarda yeni vakalara rastlanması, salgının ikinci dalgasıyla ilgili kaygıları arttırmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komitesi’nin Corona virüsüyle ilgili oluşturduğu uzman ekipte yer alan Doktor Qui, kuzeydoğudaki yeni enfeksiyonlarda, virüsün kuluçka süresinin uzadığını gözlemlediklerini söyledi.

Çin devlet televizyonu CCTV’ye konuşan Doktor Qui, “Uzun süre belirti göstermemeleri sorun yaratıyor. Aileler bu durumu umursamadan bir araya geliyor ve sonuçta yeni vaka öbekleri ortaya çıkıyor” dedi.

Kuzeydoğudaki hastaların Wuhan’daki ilk vakalara göre virüsü daha uzun süre taşıdıklarını ve iyileşmelerinin daha uzun sürdüğünü söyleyen Qui, bu hastaların nadiren ateşlendiğini ve farklı organlar yerine genellikle akciğerlerinin hasar gördüğünü belirtti.

Çinli acil tıp uzmanı, virüsteki bu değişimin, kuzeydoğudaki yeni vakaların ülke dışından gelmiş olma ihtimaline bağlı olabileceğini söyledi.

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