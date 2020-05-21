HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çinli acil tıp uzmanı: Koronavirüs değişime uğruyor

Çinli acil tıp uzmanı: Koronavirüs değişime uğruyor

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2020 09:18 | Son Güncelleme

Çin'in önde gelen acil tıp uzmanlarından Qui Haibo, koronavirüsün ülkenin kuzeydoğusunda ortaya çıkan yeni vakalarda, daha öncekilere kıyasla farklı bir seyir izlediğini dile getirdi.

Çinli acil tıp uzmanı: Koronavirüs değişime uğruyor

Qui, bu durumun, virüsün yayıldıkça değişime uğradığının göstergesi olduğunu belirtti.

Ülkenin güneyindeki vakalarla kuzeydoğudaki vakaları kıyaslayan doktor Qui'ye göre virüs kuzeydoğudaki hastalarda daha çok akciğerlerde yoğunlaşıyor. Oysa Vuhan'daki hastalarda akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve bağırsak gibi diğer başka organların da zarar gördüğü belirtilmişti.

VİRÜS MUTASYONA MI UĞRADI?

Bilim insanları Çinli doktorların son yaptıkları tespitlerin virüsün mutasyona uğradığına dair bir işaret olabileceği ihtimalini gözardı etmiyor. Ancak doktorların hastaları Vuhan'dakinden daha önce ve daha yakından izleme fırsatı yakalamalarının da bu tür gözlemlerde etkisi olabileceğinin altı çizildi.

Dünyada ilk kez Çin'in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde görülen Kovid-19 salgınında 68 bin kişinin kısa bir zaman aralığında hastalanması üzerine sağlık sisteminin büyük baskı altına girmesi sonucu ancak kritik durumdaki hastalar üzerine yoğunlaşılabilmişti.

'RUSYA BAĞLANTISI'

Son iki haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Shulan, Jilin ve Shengyang'da 46 yeni vakanın görülmesi üzerine 100 milyon nüfuslu bölgede salgınla mücadele önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda tren seferleri durduruldu, okullar tatil edildi ve sokağa çıkma kısıtlamaları başladı.

Yetkililer bu bölgedeki yeni vaka artışının dünyanın ikinci en yüksek vaka sayısına sahip Rusya'dan gelen kişilerden kaynaklandığı tahminini yürütüyor. Açıklamayı yapan doktor Qui, Çin'in kuzeydoğusunda ve Rusya'da incelenen virüslerin genetik diziliminin eşleştiği bilgisini paylaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonuLibya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

Yengesi ve oğlunun boğazını kesti

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Diğer Haberler
Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Libya ordusundan Hafter milislerine hava operasyonu

Brezilya'da koronavirüs kabusu büyüyor! 18 bin 859'a yükseldi

Brezilya'da koronavirüs kabusu büyüyor!

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme! 8 maymunda da test başarıyla sonuçlandı

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Trump ve Pelosi arasında gerginlik tırmanıyor! 'Trump hastalık derecesinde şişko'

Trump ve Pelosi arasında 'şişko' polemiği

Son dakika! Irak duyurdu: IŞİD elebaşı Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

Irak duyurdu: Bağdadi'nin haleflerinden Kardaş yakalandı

İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Çekilişle Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.