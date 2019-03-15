Çinli avukat arkadaşıyla kazada yaralandı

Ankara’dan Nevşehir’e bir davaya katılmak üzere yola çıkan Çinli avukat, diğer avukat arkadaşı ile Aksaray’da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Avukat Yue Zhao (67), diğer avukat arkadaşı Orhan Atik (51) idaresindeki 06 KC 987 plakalı otomobil ile Nevşehir Adliyesindeki bir dava için Ankara’dan yola çıktı. Aksaray’a 12 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil yol kenarında bir petrol istasyonunun yakınında bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken iki avukat da otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralı avukatlar 112 acil yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

