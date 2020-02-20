HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çinli bilim insanından koronavirüs uyarısı!

Çinli bilim insanından koronavirüs uyarısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Çinli bilim insanı Vang Çın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) grip gibi kalıcı bir hastalık olabileceği uyarısında bulundu.

Çinli bilim insanından koronavirüs uyarısı!

Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) konuşan Çin Sağlık Bilimleri Akademisi Başkanı Vang Çın, koronavirüsün kalıcı bir hastalık olabilme ihtimaline karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Virüsün kontrol altına alınmasındaki temel girişimin bilimsel araştırmalar olması gerektiğini vurgulayan Vang, "Kovid-19, grip gibi uzun süreli bir hastalık olabilir." dedi.

Vang, Kovid-19 görülen vaka ve bu nedenle ölenlerin sayısında düşüş olduğunu ifade etti.

'BU UYGULAMA KORONAVİRÜSÜN YAYILMA RİSKİNİ ARTIRDI'

Çin'de Kovid-19'un ilk kez ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde hastaların tedavi altına alınması için çok fazla bekletildiğine işaret eden Vang, bu uygulamanın virüsün yayılma riskini artırdığını aktardı.

Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçerken, salgında 2 bin 129 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Tek başına değil donanma halinde görüldü!Tek başına değil donanma halinde görüldü!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Vang Çın

En Çok Okunan Haberler

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Komandolar, rejimin elindeki cephelere intikale başladı

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Dünyaca ünlü ismin kızı porno yıldızı oldu!

Palalı saldırganla tatilde! Flaş açıklama

Palalı saldırganla tatilde! Flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İstanbul'da servis sürücüsüne 'cinsel istismar' dayağı

İstanbul'da servis sürücüsüne 'cinsel istismar' dayağı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

ABD'den İdlib açıklaması! Jeffrey Ankara'da

Diğer Haberler
50 yıllık tek aile iktidarı: Diktatör gibi hissetmiyorum

50 yıllık tek aile iktidarı: Diktatör gibi hissetmiyorum

Tek başına değil donanma halinde görüldü!

Tek başına değil donanma halinde görüldü!

İdlib'in güneyine operasyon başlatıldı!

İdlib'in güneyine operasyon başlatıldı

Rusya'dan üçlü zirveye ilişkin açıklama

Rusya'dan üçlü zirveye ilişkin açıklama

Fahri konsolos, sigara kaçırırken böyle yakalandı

Fahri konsolos, sigara kaçırırken böyle yakalandı

NATO'dan dikkat çeken Türkiye videosu!

NATO'dan dikkat çeken Türkiye videosu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.