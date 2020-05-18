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  4. Çinli bilim insanları buldu! Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme

Çinli bilim insanları buldu! Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu engelleyebilen monoklonal antikoru bulduğu belirtildi.

Çinli bilim insanları buldu! Koronavirüs tedavisinde umut veren gelişme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı bir çok ülke çalışamalarına devam ediyor. Nature dergisinde yer alan bir raporda Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin koronavirüs enfeksiyonunu engelleyebilen, ilgili ilaçların ve aşıların geliştirilmesi için kullanılabilecek iki insan monoklonal antikoru keşfettiği belirtildi.

ANTİKORLAR FARELER ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİ

Capital Tıp Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi altındaki Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Tianjin Biyoteknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok Çinli bilim insanının yer aldığı belirtilen araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerin, antikorların akciğerlerdeki virüs yükünü azaltabildiği de ifade edildi.

Kaynak: DHA


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