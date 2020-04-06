Çinli bilim insanları yeni tip maske geliştiriyor!

Xi’an Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, özel bir hava temizleyici ile ‘elektrostatik antiviral maske’ geliştirdi. Doç. Tong Xufent, yeni maskenin standart N95 maskesine kıyasla avantajlarını anlattı.

Sputnik’de yer alan habere göre Xufent, virüslerin sadece havada hayatta kalamayacağını söyledi. Xufent “esas olarak virüsler, kendilerini parçacıklara yapıştırarak yayılırlar, bu nedenle virüsün önce bir şeye yapışması gerekir. Bu partiküllerin çapı genellikle yaklaşık bir mikrondan daha küçüktür” dedi.

Doçent Xufent geliştirdikleri maskenin avantajlarını “bir mikrometreden daha küçük çaplı parçacıkları filtreleyebiliyor. Bu parçacıkları emdikten sonra da maske, viral organizmaları öldürmek için ışınlar ve yüksek voltajlı alanlar kullanyor. Geleneksel maskeler ise bir mikrondan küçük partiküllerü filtreleyemiyor" dedi.

Daha önce yoğun duman nedeniyle Xi’an’da okullar kapandığında, Tong Xufeng’in ekibi küçük parçacıklara ve toza karşı koruma için maskeler üretmiş ve ülke çapında tanınmışlardı.