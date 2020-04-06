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Çinli bilim insanları yeni tip maske geliştiriyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Koronavirüsten üç bin 329 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de bilim insanları yeni bir maske geliştirdi. İki ayda içinde piyasada olması beklenen elektostatik maskelerin, bir mikrondan bile daha küçük partiküllere karşı filtreleme yapabildiği belirtildi.

Çinli bilim insanları yeni tip maske geliştiriyor!

Xi’an Elektronik Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, özel bir hava temizleyici ile ‘elektrostatik antiviral maske’ geliştirdi. Doç. Tong Xufent, yeni maskenin standart N95 maskesine kıyasla avantajlarını anlattı.

Sputnik’de yer alan habere göre Xufent, virüslerin sadece havada hayatta kalamayacağını söyledi. Xufent “esas olarak virüsler, kendilerini parçacıklara yapıştırarak yayılırlar, bu nedenle virüsün önce bir şeye yapışması gerekir. Bu partiküllerin çapı genellikle yaklaşık bir mikrondan daha küçüktür” dedi.

Doçent Xufent geliştirdikleri maskenin avantajlarını “bir mikrometreden daha küçük çaplı parçacıkları filtreleyebiliyor. Bu parçacıkları emdikten sonra da maske, viral organizmaları öldürmek için ışınlar ve yüksek voltajlı alanlar kullanyor. Geleneksel maskeler ise bir mikrondan küçük partiküllerü filtreleyemiyor" dedi.

Daha önce yoğun duman nedeniyle Xi’an’da okullar kapandığında, Tong Xufeng’in ekibi küçük parçacıklara ve toza karşı koruma için maskeler üretmiş ve ülke çapında tanınmışlardı.

İKİ AY İÇİNDE PİYASADA

Koronavirüs salgınının ortasında, Xi’an Sağlık Departmanı, Tong Xufeng’in ekibine ulaştı ve maskelerinin virüsle savaşmak için kullanılıp kullanılamayacağını sordu. Bilim insanlarından oluşan ekip de birinci nesil anti-smog elektronik maskelerine dayanan antiviral maskeler oluşturmaya karar verdiler.

Xufeng “Orijinal maskelerin radyasyon gücünü artırdık. Birinci nesil elektronik maskelerin yarattığı yüksek voltaj 3000 volttan fazla, bin volt daha artırdık. Ayrıca, maskenin yüksek voltajının insanlar için zararlı olmadığını garanti ediyoruz.” dedi.

Yeni maskelerin yaklaşık iki ay içinde pazara girmesi bekleniyor. Tong Xufeng, yeni antiviral maskenin onaylanması için ilgili departmanlara başvurduklarını ve şu anda onay beklediklerini söyledi. Aynı zamanda da maskelerin seri üretiminin hazırlandığını belirtti.

Xufeng “Salgınla mücadele eden sağlık personeli ve sıradan insanlar için iki tür maske üretmeyi planlıyoruz. Ayrıca konforu da geliştirdik. Daha önce geleneksel bir maske şekli kullandık. Şimdi maskeyi, daha küçük ve daha taşınabilir hale getirmek için şeffaf bir silikon koruyucu kılıf hazırladık” dedi.

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