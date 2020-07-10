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Çinli çocuk günde 22 saat oyun oynadı, sağlığından oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2020 09:50 | Son Güncelleme

Çin'de bir çocuk karantina döneminde gününün tam 22 saatini bilgisayar başında oyun oynayarak geçirdi. Çinli çocuğun oyuna bu kadar düşkün olması ona pahalıya patladı. Zira, sağlığını kaybetti.

Çinli çocuk günde 22 saat oyun oynadı, sağlığından oldu!

Oyun bağımlılığı diye bir gerçekten hepimiz haberdarız. Hatta birçok hastanede ve klinikte oyun bağımlılığına dair tedavi merkezleri dahi mevcut. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de oyun oynama alışkanlığını bağımlılık olarak nitelendirmekte. Çin'deki çocuk ise bu bağımlılıktan muzdarip olanlardan sadece biri. Ancak o bağımlılığı nedeniyle sağlığından da olmuş durumda.

22 SAATİNİ OYUNLARA AYIRDI

Çin'de adı açıklanmayan 15 yaşındaki bir çocuk, koronavirüs karantinası altındayken vaktinin tamamını evde geçirdi. Vaktinin çoğunu bilgisayar oyunlarına harcayan çocuk, bir ay boyunca ise gününün 22 saatini oyunlara ayırmaya başladı. Çocuğun annesinin aktardıklarına göre, Çinli çocuk sadece 2 saatlik uykuyla gününü geçiriyor ve arkadaşlarına iyi dinlenemediğini söylüyordu. Sonunda ise çocuğun vücudu sinyal verdi ve bir gün Çinli oyun bağımlısı genç baygınlık geçirerek yere yığıldı.

HİS KAYBI YAŞADI

Baygınlık sonrası hastaneye kaldırılan çocuk, Guangxi'de bulunan bir sağlık merkezinde tedavi altına alındı. Fakat daha sonra çocuğun sol kolunda ve elinde his kaybı olduğu fark edildi. Çünkü çocuğun kolu felç olmuştu.

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DERS ÇALIŞIYOR SANMIŞLAR

Oyun oynarken felç geçiren çocuğun ebeveynleri ise çocuklarının saatlerce oyun oynadığından habersiz olduklarını söylüyor, onun sadece koronavirüs nedeniyle evden ders çalıştığını düşünüyorlardı. Gerçeği fark ettiklerinde ise artık her şey için çok geç idi. Çocuğun tedavisi hala sürmekte. Bu olay umarız ki anne babalara iyi bir ders olur ve çocuklarının oyun oynama sürelerini kontrol altında tutarlar.

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