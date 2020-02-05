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Koronavirüs hamile kadından bebeğe geçebilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2020 15:07 | Son Güncelleme

Çinli doktorlar, koronavirüsün anne aracılığıyla doğmamış çocuğa geçme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Doktorlar, Vuhan'da böyle bir vaka tespit ettiklerini belirtti.

Koronavirüs hamile kadından bebeğe geçebilir!

Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına dair araştırmalar sürerken Çinli doktorlar endişe verici bir bulgu paylaştı.

Devlet kanalı CCTV’nin haberine göre Vuhan Çocuk Hastanesi’nde görev yapan doktorlar, koronavirüs bulaşmış hamile kadınların bunu doğmamış çocuklarına geçirebileceğini belirtti.

Koronavirüs teşhisi konulmuş bir kadının 2 Şubat’ta doğum yaptığını söyleyen doktorlar, doğumdan 30 saat sonra gerçekleştirilen testlerde yeni doğan bebekte koronavirüs tespit ettiklerini açıkladı.

Vuhan, salgının ilk ortaya çıktığı kent olarak biliniyor. Çinli yetkililerin açıkladığı son rakamlara göre salgın nedeniyle 493 kişi yaşamını yitirdi, ölümlerin 479’u bu kentte gerçekleşti. Virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 24 bini aştı. Salgın Çin dışında 20’den fazla ülkeye yayılırken, yurt dışında ilk ölüm vakaları da Filipinler ve Hong Kong’da gerçekleşti.

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