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Çinli fenomene akılalmaz saldırı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2020 10:11 | Son Güncelleme

Çin'de son 24 saat içinde 105 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan coronavirüsü ile ilgili kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. 2 bin 48 yeni vakanın da tespit edildiği hastalık nedeniyle ölü sayısı gittikçe yükseliyor.

Ölüm haberlerinin sarsıcı etki bıraktığı koronavirüsü, büyük bir ayrımcılığa da neden oluyor. Psikolojik olarak yıkılan Çin halkına bir darbe de ayrımcılardan geliyor. Sosyal medyada konuyla ilgili olumsuz yorum yapanların ardı arkası kesilmezken, insanların Asya kökenlilere söylediği ırkçı sözler ve dışlayıcı tavırlar ürkütücü derecede artıyor. Güzellik blogger'ı ve sosyal medya fenomeni Michelle Phan da kendini bu gibi saldırıların hedefinde bulanlar arasında.

Koronavirüsün tüm dünyada yarattığı korku nedeniyle, özellikle Çinlilerin uğradığı ırkçılık vakalarında endişe verici düzeyde artır görülmeye devam ediyor.
Bu ayrımcılığın son örnekleri, İngiltere'nin prestijli okullarından Cambridge Üniversitesi'nde yaşandı.
Üniversite kampüsünde Çinli bir öğrencinin saçı çekildi, bir başka öğrencinin ise üzerine ketçap boca edildi.
Bir başka öğrenciye, "Ülkene geri dön" diye bağırarak ırkçılık yapan öğrenciler, bir diğer Çinliye ise virüs taşıyıp taşımadığını aşağılayan bir dille sordu.
Güzellik blogger'ı ve sosyal medya fenomeni Michelle Phan da kendini bu gibi saldırıların hedefinde bulanlar arasında yer alıyor.
32 yaşındaki ünlü YouTuber, Asyalı insanların her türlü hastalığın kaynağı olduğuna dair yorumlar ve ithamlar aldığını açıkladı.
Kendisine dayanağı olmayan eleştiriler yöneltildiğinden bahseden Michelle Phan, ismini vermek istemediği bir kişinin, "her türlü canlıyı yediğini" söylediğini ve "Sen git yarasa ye" dediğini anlattı.
Twitter'da kendisine yazılan mesajları paylaşan blogger, "Hoşçakal, canlı sıçanları ve yarasaları yerken iyi şanslar" gibi mesajları gözler önüne serdi.
"Hayvanların her yerini yiyorsunuz, bu yüzden tüm hastalıkları siz başlatıyorsunuz" şeklinde ithamlara maruz kaldığını söyleyen Phan, bir tweet atarak şöyle yazdı:
"Koronavirüs yüzünden Asyalılara ırkçılık yapanlara kullandığınızı eşyaların yüzde 90'ının Çin'de yapıldığını hatırlatmak isterim. Buna telefonunuz da dahil."
Fransa'da da ırkçılık olaylarında hatırı sayılır bir artış gözlemlendi. Fransa'da yaşayan ya da ülkeye turist olarak giden Asya kökenli insanlar bu durumdan öylesine bunaldı ki, #Jenesuispasunvirus (Ben bir virüs değilim) hashtag'i, ülkede TT oldu.
New York'taki Columbia Tıp Merkezi'nde sosyomedik bilimler profesörü olarak görev yapan Robert Fullilove, NBC'ye yaptığı açıklamada virüs nedeniyle gittikçe artan paniğin insanların birbirini dışlamasına neden olduğunu söyledi.
Robert Fullilove, "Sadece medyanın değil, tüm bilgi kaynaklarımızın bizi sevk ettiği ve yükselen panik nedeniyle yabancı düşmanlığında artış gözleneceğini tahmin etmek güç değil." dedi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükselirken, can kaybı ise 1'i Hong Kong'da olmak üzere 1771'e yükseldi.
Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264'e gerilerken, müşahede altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844'e ulaştı.
Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 57'ye çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise bu sayı 10 olarak açıklandı.
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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 koronavirüsü coronavirüs

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