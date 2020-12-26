Çinli firma tam üç farklı model tanıtabilir

Önümüzdeki yıl akıllı telefonlar için yenişlikler ile dolu bir yıl olabilir. Xiaomi katlanabilir telefon işine önümüzdeki yıl tam bir giriş yapacak gibi görünüyor. Display Search’ten Rob Young, Xiaomi’nin 2021’de her biri farklı bir form faktörüne sahip 3 farklı katlanabilir ürünü piyasaya süreceğini bildiriyor. Bu 3 cihaz, Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanan bir cihaz, Samsung Galaxy Z Fold gibi içe katlanan bir cihaz ve Motorola Razr gibi bir kapaklı olacak.

Katlanabilir telefon pazarının, Apple gibi büyük oyuncuların katlanabilir kervana katılmasıyla önümüzdeki yıllarda kalabalıklaşması bekleniyor. Apple’ın yanı sıra Çinli teknoloji devleri OPPO, Xiaomi, ilk katlanabilir akıllı telefonlarını yapma şansını deneyecek. Şirketler, yeni bitmiş ürünün neye benzeyebileceğine dair bize bir fikir veren birden fazla patent başvurusunda bulunmuşlardı.

Son zamanlarda Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonu için başkabir patent başvurusunda bulundu. Çinli telefon üreticisi, önceki patentli katlanabilir telefonunun aksine devrim niteliğinde bir şey denememiş olsa da, en sonuncusu açılır selfie kamerası içeriyor. Patent tasarımı, bu yılın Eylül ayında The Hague International Design System’den alınmış durumda.