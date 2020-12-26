Çinli firma tam üç farklı model tanıtabilir

Önümüzdeki yıl akıllı telefonlar için yenişlikler ile dolu bir yıl olabilir. Xiaomi katlanabilir telefon işine önümüzdeki yıl tam bir giriş yapacak gibi görünüyor. Display Search’ten Rob Young, Xiaomi’nin 2021’de her biri farklı bir form faktörüne sahip 3 farklı katlanabilir ürünü piyasaya süreceğini bildiriyor. Bu 3 cihaz, Huawei Mate X gibi dışa doğru katlanan bir cihaz, Samsung Galaxy Z Fold gibi içe katlanan bir cihaz ve Motorola Razr gibi bir kapaklı olacak.
Katlanabilir telefon pazarının, Apple gibi büyük oyuncuların katlanabilir kervana katılmasıyla önümüzdeki yıllarda kalabalıklaşması bekleniyor. Apple’ın yanı sıra Çinli teknoloji devleri OPPO, Xiaomi, ilk katlanabilir akıllı telefonlarını yapma şansını deneyecek. Şirketler, yeni bitmiş ürünün neye benzeyebileceğine dair bize bir fikir veren birden fazla patent başvurusunda bulunmuşlardı.
Son zamanlarda Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonu için başkabir patent başvurusunda bulundu. Çinli telefon üreticisi, önceki patentli katlanabilir telefonunun aksine devrim niteliğinde bir şey denememiş olsa da, en sonuncusu açılır selfie kamerası içeriyor. Patent tasarımı, bu yılın Eylül ayında The Hague International Design System’den alınmış durumda.
Patentli katlanabilir akıllı telefon, birinci nesil Galaxy Fold gibi küçük bir kapak ekranına sahip. Daha önce de belirtildiği gibi, Xiaomi’nin patenti, bir çentik tasarımı veya delik değil, açılır bir selfie kamerası içeriyor. Cihazın arkasında, sol üst köşeye yerleştirilmiş üç kamera görüyoruz. Ancak patentli cihazın kamera yapılandırmasıyla ilgili ayrıntılara sahip değiliz. Diğer özellikler arasında USB-C, hem üstte hem de altta mikrofon, ses kontrol düğmesi ve açma / kapama düğmesi bulunuyor.
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