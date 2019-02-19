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Çinli Fosun International, Alman Tom Tailor için teklif verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

Çinli Fosun International, Alman Tom Tailor için teklif verdi

BERLİN (AA) – Çinli şirketler grubu Fosun International, Alman moda perakendecisi Tom Tailor'daki hisse oranını yükseltmek için teklif sundu.

Tom Tailer tarafından yapılan açıklamaya göre, Fosun International, yüzde 28,89 olan şirketteki hisse oranını yüzde 35,35 yükseltmek üzere teklifte bulundu.

Çin şirketinin, finansal açıdan zor durumdaki Alman giyim firması Tom Tailer için sunduğu söz konusu teklif, Fosun International'in hisse oranını yüzde 30’un üzerine taşıdığı için Alman kanunları uyarınca zorunlu bir devralma teklifi de başlatılabilecek.

Tom Tailer’in hisseleri açıklamadan sonra yüzde 12’den fazla değer kazanarak 2,46 avroya yükseldi.

Fosun International, Tom Tailer’in her hissesi için 2,26 teklif ederken, söz konusu rakam Alman şirketinin toplam değerini 96 milyon avroya yükseltiyor.

Finansal olarak zor durumdaki Tom Tailer’in hisseleri geçen yıl ocak ayında yaklaşık 13 avrodan işlem görüyordu.

1962’de kurulan Tom Tailer, müşterilerin internetten alışverişe yönelmesinden ve piyasa şartlarının değişmesinden dolayı finansal olarak zor durumdaydı.

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Almanya Fosun International satın alma Tom Tailor

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