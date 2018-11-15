Çinli gazeteciler Şanlıurfa'da tarihi yerleri gezdi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ve Türk Hava Yollarının (THY) iş birliğiyle bölgenin tanıtımı amacıyla Türkiye'ye getirilen, aralarında televizyon sunucusu, yapımcı ve sosyal medya temsilcilerinin de bulunduğu bir grup Çinli gazeteci, Şanlıurfa'daki tarihi yerleri ziyaret etti.

Gaziantep, Mardin ve Adıyaman'daki tarihi mekanları gezen gazeteciler, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün davetiyle, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe'ye de ziyarette bulundu.

Ören yerindeki arkeolojik bulguları gözlemleyerek merak ettikleri sorulara rehberler aracılığıyla yanıt alan konuklar daha sonra, ziyaretçilerine insanlığın ilk çağlarından günümüze kadar uzanan serüvenini, tarihi eser, canlandırma ve imitasyonlarla görme imkanı sunan Şanlıurfa Müze Kompleksi'ne geçti.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'ın da eşlik ettiği heyet, Müze Müdürü Celal Uludağ'dan buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çinli basın mensupları, Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve ateşe atıldığı mekan olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni de ziyaret etti.

Gittikleri yerlerde bol bol fotoğraf çekip, sosyal medya hesaplarında paylaşan heyettekiler, yöre insanın misafirperverliğine hayran kaldıklarını vurgulayarak, kendilerine bu imkanı sunan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile THY ve Şanlıurfa'daki yetkililere teşekkür etti.

