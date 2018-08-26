Çinli geline Türk usulü Roman havalı düğün

Hong Kong'ta bir İtalyan restoranında aşçı olarak çalışan Berk Barlas, 3 yıl önce bir arkadaşının doğum günü kutlamasında tanıştığı Sandra Pinto ile hayatını birleştirdi.

- "Türkiye'yi çok beğendim"

Avukat olan Sandra Pinto, Türk geleneklerine göre evlenmekte dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk kültürü muhteşem ve yoğun bir kültür. Türkiye'yi çok beğendim, şu anda çok mutluyuz. Baklavayı çok seviyorum." diye konuştu.

Berk Barlas da 7 yıldır Makao adasında aşçı olarak çalıştığını söyledi.

Eşiyle 3 yıl önce bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasında tanıştıklarını anlatan Barlas, "Arkadaşım aracılığı ile Sandra'nın sosyal medya hesabını buldum. Oradan mesajlaşmaya başladık. Buluştuktan sonra arkadaşlığımız devam etti. Bu şekilde tanışmış ve arkadaş olmuş olduk. Daha sonra ilişkimiz ilerleyince ailelerimizi tanıştırdık. Evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Makao adasında yaşayacağız. Türkiye'ye çok uzak olmasına rağmen ben alıştım." dedi.

