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Çinli geline Türk usulü Roman havalı düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

Çinli geline Türk usulü Roman havalı düğün

EDİRNE (AA) - Hong Kong'ta geçen ay evlenen Berk Barlas (29) ile Çinli Sandra Pinto (27) için Edirne'de Türk geleneklerine göre düğün yapıldı.

Hong Kong'ta bir İtalyan restoranında aşçı olarak çalışan Berk Barlas, 3 yıl önce bir arkadaşının doğum günü kutlamasında tanıştığı Sandra Pinto ile hayatını birleştirdi.

Çift, geçen ay Makao adasında evlilik imzasını atarken, çifte önceki akşam da Barlas ailesinin yaşadığı Uzunköprü ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde kına gecesi düzenlendi.

Berk ile Çinli Sandra Pinto'ya bugün de Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde Türk usulü düğün yapıldı.

Düğüne, gelinin Çin'den gelen annesi Violeta, babası Jose Pinto ve arkadaşları ile damadın annesi Gönül, babası Ayhan Barlas ve yakınları katıldı.

Nikah memuru cübbesi giyen tiyatro oyuncusu Umut Avcı'nın mizansen nikah kıydığı düğünde, "Hiçbir baskı altında kalmadan Berk Barlas'ı eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna gelin Türkçe "evet" cevabını verdi.

Gelinin Çinli arkadaşlarının gösteri sunduğu ve havai fişek gösterisinin düzenlendiği düğünde, Sandra Pinto ve Berk Barlas çifti zeybek ve Roman Halk Dansları Topluluğuyla Roman havası oynadı.

- "Türkiye'yi çok beğendim"

Avukat olan Sandra Pinto, Türk geleneklerine göre evlenmekte dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Türk kültürü muhteşem ve yoğun bir kültür. Türkiye'yi çok beğendim, şu anda çok mutluyuz. Baklavayı çok seviyorum." diye konuştu.

Berk Barlas da 7 yıldır Makao adasında aşçı olarak çalıştığını söyledi.

Eşiyle 3 yıl önce bir arkadaşlarının doğum günü kutlamasında tanıştıklarını anlatan Barlas, "Arkadaşım aracılığı ile Sandra'nın sosyal medya hesabını buldum. Oradan mesajlaşmaya başladık. Buluştuktan sonra arkadaşlığımız devam etti. Bu şekilde tanışmış ve arkadaş olmuş olduk. Daha sonra ilişkimiz ilerleyince ailelerimizi tanıştırdık. Evlenme teklif ettim, o da kabul etti. Makao adasında yaşayacağız. Türkiye'ye çok uzak olmasına rağmen ben alıştım." dedi.

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Çinli gelin Hong Kong Türk gelenekleri

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