Çinli Girişimci ABD’de Fabrika Açarsa Ne Olur?

Netflix’te yayınlanan “Amerikan Fabrikası” adlı belgesel ABD ve Çin arasında ticaret savaşı yaşandığı bir dönemde iki ülke ticari ilişkilerine farklı bir yaklaşım getiriyor. Belgeselde ABD’de ekonomik kriz nedeniyle terk edilen bir fabrikanın Çinli bir yatırımcı tarafından yeniden iş yaşamına kazandırılması anlatılıyor. Amerikan Fabrikası eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama’ya ait Higher Ground Productions film şirketinin ilk filmi.

Ohio eyaletinin Dayton kentinde General Motors’a ait bir fabrikanın kapanmasıyla yüzlerce kişi işsiz kaldı.

Ancak altı yıl sonra Çinli Fuyao firmasının fabrikayı alması kentte birçok kişi için yeni istihdam umudu oldu.

Peki Çinli bir firma terk edilmiş bir Amerikan fabrikasını satın alınca neler oldu? Georgetown Üniversitesi McDonough İşletme Fakültesi profesörlerinden Arthur Dong, filmle ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı: “Bu hem ölüm hem de bir yeniden doğum hikayesi. Bir yandan bu kentte nesiller boyu iş ve hayat kaynağı olan General Motors’a ait bir fabrika terk ediliyor, ancak bunun sonucunda Çinli bir firma beklenmedik şekilde Ohio’nun Dayton kentine geliyor ve yüz milyonlarca dolar yatırım yapıyor, fabrikayı canlandırıyor ve Amerikalı işçilere istihdam olanakları sunuyor.”