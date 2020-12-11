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Çinli havacılık kurumundan Covid’den korunmak için ilginç tavsiye: “Bez bağlayın”

11.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
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Çinli havacılık kurumundan Covid’den korunmak için ilginç tavsiye: “Bez bağlayın”

Koronavirüs pandemisi hız kesmeden sürerken, dünyanın dört bir yanından taşımacılık sektörü uçaklarda yolcularını ve ekiplerini korumanın yollarını arıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), 25 Kasım’da havacılık endüstrisine yönelik bir rehber yayınladı. Havayolları için Pandemiyi Kontrol ve Önleme Rehberi adlı çalışma havaalanları ve uçaklar için en iyi hijyen önerileri paylaşıldı.

Ancak bu önerilerden biri oldukça şaşırtıcı. Görenleri şaşkına çeviren bu öneride kabin ekibi gibi personelin tuvalet kullanmalarına gerek kalmaması için bez kullanması tavsiye ediliyor.

Kişisel Koruma Ekipmanı başlıklı tavsiyeler arasında, yüksek riskli bölgelere giden kabin ekibinin “medikal maske, iki kat medikal eldiven, gözlük, tek kullanımlık başlık, tek kullanımlık galoş” giymesi gerektiği yazıyor. Aynı maddenin sonraki cümlesinde ise “Kabin ekibinin tek kullanımlık alt bezi kullanması, enfeksiyon riskinden kaçınmak için özel durumlar haricinde tuvalet kullanımından kaçınması önerilir” deniyor.

Bu öneri kulağa çok sıra dışı gelse de, uçaklardaki en mikroplu yerin tuvaletler olduğu bir sır değil. Ağustos ayında İtalya’dan Güney Kore’ye seyahat eden bir yolcu, yolculuk sırasında N95 tipi maske takmadığı tek yer olan tuvaleti kullandı ve bu durumun uçaktaki enfeksiyonun kaynağı olduğuna inanılıyor.
Uçak tuvaletleri, Covid-19’dan önce de bir tartışma konusuydu; ancak pandemi bu konuya çözüm getirilmesine odaklanılmasını sağladı.

Japon havayolu şirketi ANA, bu yılın başında yaptığı duyuruda temassız yeni bir tuvalet prototipini test ettiklerini açıklamıştı. Boeing ise kendini temizleyen tuvalet için patent başvurusunda başarılı oldu. Kendini temizleyen tuvalette her kullanımdan sonra UV ışığı kullanılıyor ve %99.9 oranında bir temizlik sağlıyor.

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