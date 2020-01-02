Çinli Hristiyan Rahip Vang Yi’ye hapis cezası Hong Kong’da protesto edildi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Çinli Hristiyan Rahip Vang Yi’nin hapis cezasına çarptırılmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Hong Kong’da hükümet binalarının bulunduğu Edingburg Place bölgesinde toplanan Kuzey Bölgesi İyi Komşuluk Kilisesi mensupları, Rahip Vang’ın Çin tarafından hapse atılmasına tepki gösterdi.

Gösteride, “Pastör Vang Yi’yi destekle", “İnanç özgürlüğü için totaliter rejime karşı çık” ve “Bugün dua edemezsen yarın hiç edemeyeceksin” yazılı broşürler dağıtıldı.

Kilise mensupları, Rahip Vang için dua etti.

Kuzey Bölgesi İyi Komşuluk Klisesi Rahibi Kong Shou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride Rahip Vang Yi için dua ettiklerini ve Allah’tan onu ve Hong Kong halkını korumasını dilediklerini söyledi.

Shou, "Biz çok üzgünüz. Çin hükümetinin, Rahip Vang Yi’ye verdiği cezadan dolayı moralimiz bozuk. Bu çok saçma. (Çin hükümeti) Onların eli inanç özgürlüğünü yok ediyor. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Kilise mensuplarından bir kadın ise, Rahip Vang’ın hapis cezası almasının, Çin’in Hristiyanları kontrol altında tutmak isteğinin belirli bir kanıtı olduğunu dile getirdi.