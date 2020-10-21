Çinli internet girişimcileri salgın döneminde servetlerini katladı

Hurun Araştırma Enstitüsünün yayımladığı "Çin Zenginler Listesi"nin ilk sırasında, e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma yer aldı. Salgın nedeniyle internet üzerinden alışverişe talebin arttığı dönemde, Ma'nın kişisel serveti, geçen yıla göre yüzde 45 artışla 58,8 milyar dolara ulaştı.

Çok amaçlı mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi Tencent şirketinin kurucusu Ma Huateng, 57,4 milyar dolara ulaşan servetiyle listede ikinci sırada yer aldı. Ma'nın serveti önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

İnternet ve bilişim teknolojileri alanındaki girişimciler dışında, şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu ve patronu Cong Şanşan'ın, listede üst sıralara tırmanması dikkati çekti. Cong, 53,7 milyar dolara ulaşan servetiyle listede üçüncü sırada yer aldı.

HER HAFTA BİR YENİ MİLYARDER

Listeyi hazırlayan Hurun Enstitüsü'nün kurcusu Rupert Hoogewerf, ülkede hisse senedi fiyatlarındaki artış sayesinde geçen yıl her hafta yeni bir milyarderin ortaya çıktığını belirterek, "Dünya, tarihin hiçbir döneminde, bir yıl içinde bu kadar büyük servetin ortaya çıkışına tanık olmadı." ifadesini kullandı.