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  4. Çinli iş adamına dehşeti yaşattılar! Üzerindeki 4 külçe altın gasp edildi

Çinli iş adamına dehşeti yaşattılar! Üzerindeki 4 külçe altın gasp edildi

19.06.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda 2 hırsız, Çinli bir iş adamının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri 2 gaspçıyı ve olayla bağlantısı olan 5 kişiyi yakaladı.

Çinli iş adamına dehşeti yaşattılar! Üzerindeki 4 külçe altın gasp edildi

Olay, 31 Mayıs pazartesi günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli iş adamı A.A. akşam saatlerinde evine gitmek için iş yerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A'yı gasp ederek üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş adamı yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu hemen polise bildirdi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A , Abdullakh D, Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİ GASPÇI BÖYLE KAÇTI

Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamını gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı.

(İHA)

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