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Çinli Ji Wang Bolu’ya gelin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Bolu’da Ahmet Serhat Süngü(24) isimli genç, üniversiteden mezun olduktan sonra dil öğrenmek gittiği Çin’de tanıştığı Ji Wang (24) ile dünayevine girdi.

Bolu’da Ahmet Serhat Süngü(24) isimli genç, üniversiteden mezun olduktan sonra dil öğrenmek gittiği Çin’de tanıştığı Ji Wang (24) ile dünayevine girdi. Türk adetlerine göre yapılan düğünde, Ji Wang eşiyle oyun havası eşliğinde oynadı.
Bolu’da ailesiyle birlikte yaşayan Ahmet Serhat Süngü isimli genç, 2 yıl önce İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra dil öğrenmek için Çin’e gitti. Süngü, Çin’de bir restoranda yemek yediği sırada aynı restoranda bulunan Ji Wang ile tanışarak arkadaş oldu. 1 yıldan fazla arkadaşlık yapan Wang ile Süngü, birbirlerine aşık olarak evlenmeye karar verdi. Türkiye’de evlilik işlemleri tamamlanan Wang ile Süngü’nün, Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda nikahlar kıyıldı. Wang’ın ailesinin katılamadığı nikah töreninde, nikah memurunun soruları tercüman aracılığıyla Türkçe’ye çevrilerek aktarıldı. Nikahın ardından evlilik cüzdanını alan Wang, Süngü’nün annesinin elini öptü.
Nikah işleminin ardından Ahmet Serhat Süngü, “1 yılı aşkın Çin’de birlikteliğimiz oldu. Daha sonra bugün bu birlikteliğimizi evlilikle perçinledik. Şu an için Türkiye’de yaşayacağız. Daha sonrası için Çin’de mi olur, Türkiye’de mi olur; bilmiyoruz. Yaşayıp, göreceğiz” dedi.
Çin’deki düğün adetlerini anlatan Wang ise, "Çin’de kız almaya gidildiği zaman kapıda çok para vermek gerekiyor. Kapının açılması için çok fazla para verilmesi gerekiyor. Evlenmeden önce çok fazla misafir gelir, onları ağırlarsın. Bizim aile bağlarımız geleneklerimiz Türkiye ile çok benziyor” şeklinde konuştu.
Nikahın ardından akşam saatlerinde çiftin düğünü Karaçayır Parkı’nda yapıldı. Müzik eşliğinde düğün alanına gelen çift dans ettikten sonra oyun havaları eşliğinde doyasıya eğlendiler.

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