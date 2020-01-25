HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:01 | Son Güncelleme

Konya'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.

46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya'ya geldi. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı.

Çinli turist, 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu! 'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!
Tek katlı ev yangında küle döndüTek katlı ev yangında küle döndü
Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir? Hurmanın faydaları nelerdir? Hurma hangi hastalıklara iyi gelir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya coronavirüs çin turist

En Çok Okunan Haberler

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Elazığ depreminin ardından skandal paylaşımlar

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan 'deprem saati' açıklaması!

AFAD'dan "deprem saati" açıklaması!

Son dakika: Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da korkutan deprem!

'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

'Azize' 17 saat sonra hayata böyle tutundu!

Bakan Selçuk: Elazığ ve Malatya’da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan’a kadar uzattık

Deprem sonrası flaş SGK kararı! Süre uzatıldı

Elazığ'da 23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

23 saatin sonunda mucize kurtuluş!

Mehmetçik seferber oldu! Deprem bölgesinde tam 8 TIR malzeme taşıdılar

Mehmetçik seferber oldu! Tam 8 TIR malzeme taşıdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.