Çinli kadına gasp anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti. Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi.

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta 2 Kasım'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.'nün kimliğini belirledi. Polis ekipleri 5 Kasım'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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