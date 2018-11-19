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Çinli kadına gasp anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

ZEYTİNBURNU'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti.

Çinli kadına gasp anı kamerada

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ZEYTİNBURNU'nda Çinli bir kadın telefonla konuşurken yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler, elindeki cep telefonunu gasp etti. Çinli kadının yerlerde sürüklenmesi güvenilik kameraları tarafından görüntülendi.
Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta 2 Kasım'da Çin uyruklu bir kadın yolda cep telefonuyla konuşurken motosikletli 2 kişi tarafından gasp edildi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak olayı gerçekleştiren M.K. ve İ.Ö.'nün kimliğini belirledi. Polis ekipleri 5 Kasım'da düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(FOTOĞRAF)

Çinli kadına gasp anı kameradaÇinli kadına gasp anı kameradaÇinli kadına gasp anı kameradaÇinli kadına gasp anı kamerada

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