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Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, geçen ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.

Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)- İSTANBUL'da, geçen ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.
​Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’nun cansız bedeni, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü yuvaköy mevkiinde Doğu Türkistanlı Muhammet olarak bulunen kişiye ait olduğu belirtilen 30 dönümlük çiftlik evinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yu'nun cesedinin bulunduğu Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, Ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Gece İstanbul'dan polis ekipleri ve Bilecik'ten başsavcı geldi. Çiftlik evinin hemen yanındaki Dereboyu Barajı yolunda bir kazı yapıldı ve kimse yaklaştırılmadı. Kazıda bir kadın cesedi bulundu. Bu çiftliğin bulunduğu yere ekim ayında çok sayıda 34 plakalı araç gelip gitti. Ama biz kimseyi durdurup, sormadık. Bu çiftlik, Uygur Türkü Muhammet adında birisinin. O buraya gelip, ekip, biçerdi. Daha önceden Dereboyu Barajı'na giden yoldan araçlar geçebiliyordu. Ekim ayından sonra bu yol traktörle sürülmüş. Kadının cesedi gömüldükten sonra sürülmüş olabilir."

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