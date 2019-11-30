HABER

Çinli kadının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

İstanbul’da 2 Ekim’de ortadan kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Çinli Lisha Yu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31), 2 Ekim’de kendisi gibi Çin vatandaşı olan erkek arkadaşını arayarak kaza yaptığını söylemiş, iddiaya göre telefon görüşmesi bir anda kesilmiş ve bir daha Çinli kadına ulaşılamamıştı.Erkek arkadaşının başvurmasının ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Lisha Yu’nun bulunması için çalışma başlattı.Lisha Yu’nun kaza yaptığı yer ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler Çinli kadının kaçırıldığı tespit etmişti.

İstanbul’da 2 Ekim’de ortadan kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği anlaşılan Çinli Lisha Yu’nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31), 2 Ekim’de kendisi gibi Çin vatandaşı olan erkek arkadaşını arayarak kaza yaptığını söylemiş, iddiaya göre telefon görüşmesi bir anda kesilmiş ve bir daha Çinli kadına ulaşılamamıştı.
Erkek arkadaşının başvurmasının ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Lisha Yu’nun bulunması için çalışma başlattı.
Lisha Yu’nun kaza yaptığı yer ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler Çinli kadının kaçırıldığı tespit etmişti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler düzenledikleri operasyonla 6 kişi gözaltına almıştı. Polis ekiplerinin şüpheli şahısların yakalandığı evin bahçesinde yapılan incelemede ise Lisha Yu’nun cesedine ulaşılmıştı.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Genç kadının cesedinde cinsel istismar bulgusu
Öte yandan, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu’nun cesedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde cinsel istismara uğradığı yönünde bulgulara rastlandığı belirtildi. Lisha Yu’nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinleşeceği öğrenildi.

PARTNERTeşekkürler bu sevgi içinTeşekkürler bu sevgi için
Küçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladıKüçük mucitler hayallerindeki robotları üretmeye başladı
Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)Pencereden düşen çocuk yaralandı, ikizi son anda kurtarıldı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.