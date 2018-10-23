Çinli kullanıcılar Apple’dan tazminat bekliyor

Apple cihazlarını kullananların da bildiği üzere AppleID isimli dijital kimlik ile bu ekosistemdeki tüm cihazlara ve servislere erişmek mümkün. Dolayısıyla kullanıcıların ödeme ve kart bilgileri de bu AppleID içerisinde yer alıyor.

Kısa süre önce Çinli bazı kullanıcıların AppleID hesapları hacklenmiş ve bazı kullanıcılar bu saldırı sonrasında önemli parasal kayıplar yaşamıştı. Cupertino merkezli şirketin yetkilileri AppleID hesapları üzerine yapılan bu saldırıları fark edip durdurduklarını açıklasalar da ortada sayısı hiç de azımsanmayacak kadar mağdur insan kaldı.

Bu durumu göz ardı etmeyen Çin Tüketici Derneği, Apple’a AppleID yüzünden kullanıcıların uğradığı zararı karşılama çağrısında bulundu. İlk başlarda bu çağrıya karşı cevapsız kalan Cupertino merkezli şirketin yetkilileri, geçtiğimiz gün kısa bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklamada AppleID mağduru olan kişilerin, olası kimlik avı girişimlerini engelleyen çift faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanmadıkları belirtildi. Kullanıcıların AppleID ya da benzeri kimlik bilgilerinin çalınmaması için kati suretle çift faktörlü kimlik doğrulama sistemini kullanmaları tavsiye edildi.

Basit bir şekilde Apple’ın Çinli mağdurlara geri ödeme yapmak istemediğini söyleyebiliriz. Zaten yetkililer de yaptıkları açıklamada çift faktörlü kimlik doğrulama yoksa, bizim de bir suçumuz yok minvalinde bir göndermede bulunmuşlar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?

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