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Çinli Mavi Gökyüzü arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı! "İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz"

19.02.2023 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya ve Adıyaman'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Çinli ekiplerden biri daha İstanbul Havalimanı'ndan alkışlarla ülkesine uğurlandı. 132 kişilik Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi için uğurlama töreni düzenlendi.

Çinli Mavi Gökyüzü arama kurtarma ekibi alkışlarla uğurlandı! "İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz"

Çinli Mavi Gökyüzü kurtarma ekibi (Blue Sky Rescue, BSR) bilet ve pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılandı. Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki İGA Lounge'de ağırlanan 132 kişilik ekip için uğurlama töreni düzenlendi.

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"İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ GELDİNİZ"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, bu zor dönemde yaptıkları çalışmalardan dolayı Çin ekibine teşekkür ederek, "İnşallah bundan sonraki dönemde bu güzel ekibi İstanbul ve Türkiye'de turist olarak güzel günlerde görmeyi diliyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz." dedi.

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Gevrek, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Boskonsolos Vekili Wu Jian ve BSR ekip liderine teşekkür plaketi verdi. Hediye sunumu ve fotoğraf çekiminin ardından ekip, alkışlarla ülkesine uğurlandı. (AA)

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deprem Çin

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