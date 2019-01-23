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Çinli modelden D&G'ye "ırkçı reklam tepkisi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 12:38 | Son Güncelleme

Çinli modelden D&G'ye "ırkçı reklam tepkisi"

PEKİN (AA) - İtalyan moda firması Dolce ve Gabbana'nın (D&G), Çin'de "ırkçı" olduğu gerekçesiyle eleştirilen reklamlarında rol alan Çinli model Zuo Ye, firmanın "kariyerini bitirdiğini" söyledi.

Çinli model Zuo, ülkenin sosyal paylaşım platformu Weibo'daki hesabından yaptığı açıklamada, D&G'nin kasımda yayımlanan reklam videoları için kendisine içerikle alakalı yeteri kadar bilgi verilmediğini belirterek kendisini suçlu ve mahcup hissettiğini kaydetti.

"Kişisel olarak asla anavatanıma saygısızlık yapmam. Ülkemi seviyorum ve Çin'i podyumlarda temsil edebilmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullanan Zuo, Çin halkından özür diledi.

Uluslarası bir marka ile çalışmanın kariyerine katkısı olacağını umarak firmayla iş yaptığını kaydeden Zuo, ancak bu durumun kariyerini bitirdiğini dile getirdi.

- Tepki çeken reklam

Zuo, kasımda gösterilen D&G'nin bir pizza reklamında oynamış, Çinli model pizzayı kullanırken çubukları (kuai zi) kullanamıyor rolü yapmıştı. Reklam Çin'de ırkçılık eleştirileriyle büyük tepki çekmişti.

Daha sonra Stefano Gabbana, sosyal medya hesabından Çin'e karşı ifadeler kullanmış, daha sonra hesabının hacklendiğini söyleyerek, o ifadeleri yalanlamıştı. Steffano Gabbana ve Domenico Dolce ayrıca çektikleri bir videoda Çin ve Çin halkından özür dilemişlerdi.

Domenico Dolce, "Olanları büyük bir üzüntü ile çok düşündük. Ülkenizde neden olduğumuz durum için çok özür diliyoruz. Ailelerimiz bize her zaman tüm dünyadaki farklı kültürlere saygı göstermemizi öğretti. Bu yüzden kültürünüzü yorumlarken hata yaptıysak özür dileriz." şeklinde konuşmuştu.

Çin'e her zaman çok büyük hayranlık duyduklarını ve çok fazla Çin kentini ziyaret ettiklerini dile getiren Dolce, "Kültürünüze aşığız. Elbette daha öğrenecek çok şeyimiz var ve bu yüzden kendimizi ifade etme şeklinde hata yaptıysak sizden özür diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Çin kültürüne alaylı bir yaklaşımla bakan üç reklam kampanyasını sosyal medya sitesi Weibo'da yayımladıktan sonra büyük tepki alan moda devi, Şangay'daki bir gösterisini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Ayrıca, önde gelen Çin internet satış siteleri de D&G ürünlerini kaldırmış, bazı Çinliler tarafından bu İtalyan markasını tüm dünyada boykot kampanyaları başlatılmıştı.

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çin Çinli model Zuo Ye Dolce ve Gabbana İtalya

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