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Çinli muhalif yolsuzluk iddiasıyla 18 yıl hapis ile yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:09 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in korona virüs salgını ile mücadele politikasını eleştiren Ren Zhiqiang, yolsuzluk iddiasıyla 18 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.Çin’de eleştirileri ile tanınan yerel bir emlak şirketine başkanlık yapan Ren Zhiqiang, 18 yıllık hapis istemi ile karşı karşıya.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in korona virüs salgını ile mücadele politikasını eleştiren Ren Zhiqiang, yolsuzluk iddiasıyla 18 yıl hapis cezası ile yargılanıyor.
Çin’de eleştirileri ile tanınan yerel bir emlak şirketine başkanlık yapan Ren Zhiqiang, 18 yıllık hapis istemi ile karşı karşıya. Zhiqiang, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Aralık ayında Wuhan şehrinde başlayan korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik politikasını Mart ayında yayınladığı eleştiri metninin ardından gözden kaybolmuştu. Pekin 2. Orta Halk Mahkemesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 69 yaşındaki Zhiqiang’in rüşvet, yolsuzluk, para aklama ve yetkiyi kötüye kullanmak suçları ile yargılandığı duyuruldu. Ren Zhiqiang’ın, yolsuzluk iddiasıyla 18 yıl hapis cezası ile yargılandığı bildirildi.
Xi Jinping, 23 Şubat’ta Covid-19 salgınına yönelik çözüm amaçlayan 170 bin yetkilinin katıldığı görüntülü bir konferans gerçekleştirmişti. Konferansı eleştiren Zhiqiang, Jinping ve diğer devlet yetkililerini Covid-19 salgınına sebep olan yanlışları ve salgının başladığı ilk dönemlerdeki bilgileri saklamakla suçlamıştı. Zhiqiang, “İnsanlar konferansla hiç eleştirilmiyor. Bu durum doğrunun araştırılmasını ve ortaya çıkmasını engelliyor. Kimse denetlenmedi ve sorumluluk almadı. Ancak gerçekleştirdikleri büyük başarılar ile doğruların üzerini kapatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
Jinping, 2012 yılından bugüne kadar süren parti liderliği dönemi boyunca denetimi sıkılaştırıp, eleştirileri bastırmış ve devlete ait olmayan organizasyonlara karşı sıkı önlemler almıştı. Huayuan Grubun eski Başkanı ve Parti Sekreteri Yardımcısı Zhiqiang, Temmuz ayında iktidar partisinden ihraç edilmişti.

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