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Çinli Müslümanlar hac yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:16 | Son Güncelleme

Çinli Müslümanlar, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı

PEKİN (AA) - Çin’de binden fazla Müslüman, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak kabul edilen Çin İslam Cemiyeti’nin organizasyonunda hac farizasını yerine getirmek için yola çıktı.

Çin İslam Cemiyeti’nin organizasyonuyla ülkenin Şandong, Şaanşi, Hıbey ile çeşitli eyaletlerinden gelerek başkent Pekin’de toplanan Çinli Müslümanlar İslam’ın beş temel esaslarından biri olan hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Hacı adaylarının çoğunluğunu Çin'in Hui Müslümanları oluşturuyor. Çin'den her yıl 10 bini aşkın Müslüman hacca gidiyor. Geçen yıl bu sayı yaklaşık 12 bin olarak gerçekleşmişti.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken, bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

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