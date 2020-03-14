Çinli online alışveriş platformu Alibaba’dan ABD’ye 1 milyon maske bağışı

Alibaba ve Jack Ma vakıfları, koronavirüsten en fazla etkilenen Japonya, Kore, İtalya, İran ve İspanya’dan sonra ABD’ye virüs test ekipmanı ve maske yardımına hazırlanıyor.

Daha önce Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Japonya, Kore, İtalya, İran ve İspanya’ya maddi ve ayni destek veren Jack Ma ve Alibaba vakıflarının ABD’ye de 500 bin test ekipmanı ve 1 milyon maske bağışlayacağı duyuruldu.

Şirketten Avrupa'ya yapılacak ayni yardım ise 1,8 milyon maske ve 100 bin test ekipmanı.

Jack Ma imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kendi ülkemin tecrübesinden hareketle, hızlı ve doğru test süreci ile sağlık personeli için yeterli kişisel koruyucu ekipmanların virüsün yayılmasında en etkili yollar olduğunu söyleyebilirim. Umarız ki bağışımız salgınla mücadelede, Amerikalılara yardımcı olacaktır.

Kriz, globalleşmiş dünyada tüm insanlık için zorluk teşkil ediyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz salgını artık hiçbir ülke tek başına çözemez. Bunun yerine virüsle el ele mücadele etmeliyiz. Kaynaklara ulaşımda sınırları kaldırmadığımız ve bilgimizi, ne dersler çıkardığımızı paylaşmadığımız sürece virüsü yenemeyiz.