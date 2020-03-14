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  4. Çinli online alışveriş platformu Alibaba’dan ABD’ye 1 milyon maske bağışı

Çinli online alışveriş platformu Alibaba’dan ABD’ye 1 milyon maske bağışı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.03.2020 20:33 | Son Güncelleme

Çin’de koronavirüs salgınının yayılma hızının yavaşlamasının ardından ülkenin online alışveriş devi Alibaba ve kurucu CEO’su Jack Ma, ABD’ye destek vermeye hazırlanıyor. Jack Ma ve Alibaba vakıflarının ABD’ye de 500 bin test ekipmanı ve 1 milyon maske bağışlayacağı duyuruldu.

Çinli online alışveriş platformu Alibaba’dan ABD’ye 1 milyon maske bağışı

Alibaba ve Jack Ma vakıfları, koronavirüsten en fazla etkilenen Japonya, Kore, İtalya, İran ve İspanya’dan sonra ABD’ye virüs test ekipmanı ve maske yardımına hazırlanıyor.

Daha önce Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında Japonya, Kore, İtalya, İran ve İspanya’ya maddi ve ayni destek veren Jack Ma ve Alibaba vakıflarının ABD’ye de 500 bin test ekipmanı ve 1 milyon maske bağışlayacağı duyuruldu.

Şirketten Avrupa'ya yapılacak ayni yardım ise 1,8 milyon maske ve 100 bin test ekipmanı.

Jack Ma imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kendi ülkemin tecrübesinden hareketle, hızlı ve doğru test süreci ile sağlık personeli için yeterli kişisel koruyucu ekipmanların virüsün yayılmasında en etkili yollar olduğunu söyleyebilirim. Umarız ki bağışımız salgınla mücadelede, Amerikalılara yardımcı olacaktır.

Kriz, globalleşmiş dünyada tüm insanlık için zorluk teşkil ediyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz salgını artık hiçbir ülke tek başına çözemez. Bunun yerine virüsle el ele mücadele etmeliyiz. Kaynaklara ulaşımda sınırları kaldırmadığımız ve bilgimizi, ne dersler çıkardığımızı paylaşmadığımız sürece virüsü yenemeyiz.

Birlikte ayaktayız, ayrılırsak düşeriz."

Amazon’dan sonra dünyanın en büyük ikinci online alışveriş sitesi Alibaba, şubat ayında, Çin'deki şirketlere 2,86 milyar dolar kredi vereceğini duyurmuştu.

Salgının başladığı ve karantina nedeniyle ekonomik olarak en çok zarar gören Hubei Eyaleti’ndeki şirketlere üç ay boyunca sıfır faizden bir yıllık kredi sunulacağı belirtilmişti.

Açıklamaya göre bu şirketlere bir yıllık kredinin kalan kısmında ise yüzde 20 faiz indirimi yapılacak.

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jack ma ABD koronavirüs maske marke yardımı

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