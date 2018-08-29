PEKİN (AA) - Çinli otel zinciri Huazhu Hotels Group, 130 milyondan fazla müşterisinin bilgilerinin internete sızdığı iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, otel zinciri, müşterilerine ait isim, kimlik numarası, telefon numarası, hesap şifresi, otel giriş-çıkış kayıtları, ev adresi, doğum günleri, kredi kartı ve oda numaraları gibi 500 milyon parça verinin internete sızdığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Büyüklüğü 142 gigabyte olan verilerin 130 milyondan fazla müşteriye ait olduğu kaydedildi.

Otel yetkilileri, söz konusu bilgilerin darknette (karanlık internet) 8 bitcoin ya da 370 bin yüen (54 bin 306 dolar) karşılığında satıldığı şeklinde söylentilerin Çin’in sosyal medya platformu Veybo’da dolaşması üzerine harekete geçerek durumu güvenlik birimlerine bildirdi.

Otel zinciri ayrıca ilgili verilerin otelden sızıp sızmadığını kontrol etmek için bu alanda profesyonel kişilerle çalışma başlattıklarını duyurdu.

İlgili müşteri bilgilerinin gerçek olup olmadığı henüz netlik kazanmamasına rağmen bazı siber güvenlik şirketleri iddiaların doğruluk payının yüksek olduğu görüşünü paylaşıyor.

Huazhu Hotels Group firması bünyesinde bulunan Hanting, Crystal Orange Hotel, VUE, Citigo, Grand Mercure Hotels adlı otellerine ait verilerin de bu sızıntı içinde yer aldığı belirtildi.

Çin’de 2005’te kurulan Huazhu Hotels Group’un ülke genelinde 370 kentte 3 binden fazla oteli bulunuyor. Yaklaşık 70 bin çalışanı bulunan otel zinciri bünyesinde çok sayıda ünlü otel markalarını barındırıyor.

