Çinli polisler Sırbistan'da Sırp meslektaşlarıyla devriye gezecek

BELGRAD (AA) - Çinli turist sayısında ciddi artış beklenen Sırbistan'da Çinli polisler, Sırp meslektaşlarıyla devriye gezecek.

Başkent Belgrad'da, devriye görevine çıkacak Çinli polisler için İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic'in katılımıyla tören düzenlendi.

Stefanovic, burada yaptığı konuşmada, Çinli polislerin, kendi ülkelerinden gelen turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelerde görev yapacaklarını söyledi.

Ortak çalışmanın daha etkili ve güzel sonuçlar vereceğini vurgulayan Stefanovic, "Sırbistan'daki Çinli turistlerin sayısında bu yıl yüzde 40 artış bekliyoruz. Kendilerini burada güvende hissetmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Stefanovic, Belgrad'ın yanı sıra Novi Sad ve Smederevo şehirlerinde de uygulanacak projenin, ülkesinin Çin ile iş birliğine açık olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Çin Polisinin Sırbistan'daki uygulamayı birçok ülkede de gerçekleştirdiği kaydedildi.

