HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu

Çinli polislerden kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu

03.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde polisler, kanala düşen koyunları akıntıyla mücadele ederek kurtardı.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Wuqia bölgesinde, bir çobana ait 3 koyun şiddetli akıntının olduğu kanala düştü. Çinli polisler, yaklaşık bir kilometre sürüklenen koyunları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Koyunları kurtarmayı başaran polislerin el ve bacaklarında hafif yaralanmalar olduğu belirtildi.

Çobanlık yapan Baymıza Awakır, "Koyunlarım kanala düştükten sonra polisi aradım. Polisler koyunları kurtarmak için hemen geldi. Polislere son derece minnettarım. Koyunumu kurtaran genç bir polisin bacağı yaralandı” dedi. Polis memuru Tursunali Memet ise yaptığı açıklamada, "Bana sadece üç koyun için riske girmeye değer mi diye soruyorlar ? O zaman bunu pek düşünmedik. Bir polis olarak her zaman halkın çıkarlarını ön planda tuttuk” dedi.

Polisler, benzer bir olayın tekrar yaşanmasını önlemek için kanal boyunca tel örgüler döşedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi Sağlığınızdan olmayın! İşte doğru şekilde kilo verme yöntemi
Köpeğin yaptığı şey hayrete düşürdü! "Yakaladım seni"Köpeğin yaptığı şey hayrete düşürdü! "Yakaladım seni"
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
Çin polis

En Çok Okunan Haberler

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Yol göründü

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.