Çinli sanatçı Weiwei'den Volkswagen'e dava

BERLİN (AA) - Çinli sanatçı Ai Weiwei'nin Alman otomobil firması Volkswagen'in Danimarka'daki partnerine dava açtığı bildirildi.

Ai Weiwei sanat eserini reklamlarında izinsiz kullandığı gerekçesiyle Volkswagen şirketine dava açtığını belirtti.

Sosyal medya hesaplarından şikayetini paylaşan Weiwei, Kopenhag'daki davanın duruşmasına katılmak amacıyla Danimarka'da bulunduğunu ifade etti.

Weiwei eserinin izin almadan kullanılması ve bir reklama malzeme edilmesinin etik olmadığı gerekçesiyle firmadan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Volkswagen'in Danimarkalı partneri Skandinavisk Motor turuncu renkte Polo aracın tanıtımında Weiwei'nin mültecilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla hazırladığı eserini kullanmıştı.

Weiwei, Soleil Levant adını verdiği eserini Midilli Adası'nda bırakılan 3 bin 500 turuncu can yeleğiyle hazırlamış ve Kopenhag'daki Charlottenborg Sanat Merkezinin pencerelerine asmıştı.

