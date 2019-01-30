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Çinli şarkıcı Şanlıurfa’da sıra gecesinde halay çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Uzak Doğu’nun sevilen yıldızlarından Xiao Zhang, Göbeklitepe’yi gezdi.

Uzak Doğu’nun sevilen yıldızlarından Xiao Zhang, Göbeklitepe’yi gezdi. Sıra gecesine katılan Zhang, acılı çiğ köfte yiyerek halay çekti.
Çinli şarkıcı Xiao Zhang 2017 yılında çıkardığı "Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum sevgilim" parçasıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Çin’den Türkiye’ye büyük bir turist akımına neden olmuştu. Ünlü şarkıcı, Şanlıurfalı Çin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in girişimleriyle kente geldi. Çıkardığı parça ve turizme katkısıyla Türkiye Fahri Turizm Elçisi seçilen Xiao Zhang, 12 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’yi gezdi. Beraberinde 7 kişilik ekiple Göbeklitepe’yi gezen Zhang’a Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ eşlik etti. Göbeklitepe hakkında bilgi veren Uludağ’ın konuşması Çinceye çevrildi.
Göbeklitepe’de ekibiyle birlikte bol bol fotoğraf çektiren Çin’in ‘Tarkan’ı Türkiye çok sevdiğini, Şanlurfa’da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Göbeklitepe’nin çok etkileyici bir yer olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, "Görsel olarak kazının tamamlanmadığı yerler var. Beni en çok etkileyen şeylerden biri kazının bittiği yerlerde hayvan motiflerinin olması, önceden olan insanların değişmiş olduğuna dair işaretlerin olması. 12 bin yılı düşündüğümüz zaman tabi ki etkileyici oldu" dedi.
Çin’den bir sanatçının Şanlıurfa’ya gelmesinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Müze Müdürü Celal Uludağ, “Şanlıurfalı hemşerimiz olan Çin Büyükelçisi Emin Önen tarafından kentimize Türkiye Fahri Turizm Elçisi seçilen Xiao Zhang ve ekibi geldi. Bu yıl cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ’Göbeklitepe yılı’ dolayısıyla iyi bir tanıtım oldu. Bu yıl Çin’den çok sayıda turist bekliyoruz” diye konuştu.

Tarihi mağarada halay çekti
Göbeklitepe ziyaretinin ardından Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan bir otelin mağarasında onuruna düzenlenen sıra gecesine katılan Xiao Zhang, Urfa türküleri eşliğinde kendisine ikram edilen yemekleri yedi. Ardından kentle özdeşleşen acılı çiğ köfteden yiyerek davul-zurna eşliğinde halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı sıra gecesinde Zhang’a ayrıca isottan yapılan kolonya hediye edildi. Zhang Balıklıgöl ziyaretinden sonra Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’ni gezerek kentten ayrıldı.

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