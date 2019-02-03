Çinli şarkıcı Türkiye'yle ilgili ikinci parçasını çıkarmaya hazırlanıyor

RAUF MALTAŞ - Çin'de "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" parçasıyla tanınan şarkıcı Xiao Zhang, Türkiye ile ilgili ikinci parçasını gelecek ay çıkarmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in teşvikiyle Türkiye'ye gelen şarkıcı Xiao ve beraberindekiler, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile şehrin diğer tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Çiğ köfte yoğurup arkadaşlarına ikram eden Xiao, Türk mutfağının yemeklerinin de tadına baktı.

Xiao, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

Çinlilerin Türkiye'ye ilgisinin farkında olduğunu belirten Xiao, ülkesinde "Türkiye sevdalısı" olarak tanındığını dile getirdi.

Xiao, Türkiye ile ilgili şarkısında hemşehrilerinin en çok ilgi duyduğu Kapadokya'dan görüntülere yer verdiğini hatırlattı.

- "Bir nevi Türkiye'nin tanıtımını içerecek"

Türkiye hayranlığını ikinci parçasıyla taçlandırmayı planladığını vurgulayan Xiao, "Şu an yeni bir video klibim çekiliyor. İçerisinde Kapadokya, Fethiye ve İstanbul'dan görüntüler var, Şanlıurfa yoktu. İlk kez geldiğim bu şehri de çok beğendim ve klibimde bu kente de yer vereceğim. Bu klip diğeri gibi aynı zamanda bir nevi Türkiye'nin tanıtımını içerecek." diye konuştu.