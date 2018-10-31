Çinli savaş sanatları yazarı 94 yaşında öldü

PEKİN (AA) - Savaş sanatları konulu romanlarıyla ünlü Çinli yazar Louis Cha Leung-yung, 94 yaşında hayatını kaybetti.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Louis, kanser tedavisi gördüğü hastanede öldü.

Eserlerinde kullandığı Cin Yong takma adıyla da bilinen Louis, 1924’te Çin’in Cıciang eyaletinin Ciaşing kentinde dünyaya geldi ve 1948’de Hong Kong’a göç etti.

Kılıç ve Kitap adlı ilk romanını 1955’te yazan Louis, toplam 15 roman kaleme aldı. Louis'in romanları bazı Çin film ve dizilerine ilham oldu.

Çin’in dünya genelinde en meşhur ve kitapları en çok okunan yazarı olan Louis, yazarlığın dışında gazetecilik ve siyaset alanlarında da faaliyet gösterdi.

- "Daima kalbimizde olacak"

Yazarın hayatını kaybetmesinin ardından sivil ve resmi makamlardan taziye mesajları yayımlandı.

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, ünlü yazarın ölümüne ilişki "Dünya genelinde Çin halkı için büyük bir kayıp. O daime kalbimizde olacak." dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng yuet-ngor ise yazarın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Bilgili bir adam, alkışlanan bir yazar" yorumunu yaptı.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi, Louis için “Tayvan Boğazı’nın iki yakasında da saygın ve büyük bir yazar.” açıklamasını yaptı.

